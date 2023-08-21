Почти 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
19 и 20 августа, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 25 парках региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Коломны, Пушкино, Солнечногорска, Ленинского и других муниципалитетах.
«Своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению. С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона. Всего за время проведения акции такой возможностью воспользовались уже почти 7 тыс. человек, а в прошедшие выходные более 600», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
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