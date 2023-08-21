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Почти 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета

21 августа 2023, 12:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У жителей Московской области есть возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».

19 и 20 августа, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 25 парках региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Коломны, Пушкино, Солнечногорска, Ленинского и других муниципалитетах.


«Своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению. С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона. Всего за время проведения акции такой возможностью воспользовались уже почти 7 тыс. человек, а в прошедшие выходные более 600», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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Солнечногорские врачи заменили коленную связку упавшей с электросамоката женщине
21 августа 2023, 10:18

Фото: Минздрав МО

Врачи Солнечногорской больницы заменили коленную связку женщине после падения с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В травматологическое отделение поступила 40-летняя пациентка, неудачно упавшая с самоката на левое согнутое колено.

После обследования врачи выявили у неё повреждение задней крестообразной связки коленного сустава. Это могло привести к развитию артроза. Медики решили провести операцию по замене связки.  

Операция была сделана с помощью артроскопического оборудования через два прокола в колене. Женщине заменили заднюю крестообразную связку коленного сустава сухожилием, взятым из длинной малоберцовой мышцы. Малоинвазивный метод позволил обеспечить быстрое восстановление.   Операция прошла успешно, после реабилитации пациентка будет выписана.

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#московская область
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Стоматолог Ешидоржиев назвал фрукты и ягоды вредными для зубов продуктами
21 августа 2023, 07:23

Фото: iStock/leonori

Стоматолог Владимир Ешидоржиев в своём личном Telegram-канале назвал фрукты и ягоды довольно вредными для зубов продуктами.
По мнению Ешидоржиева, из-за содержащейся в их составе кислоты фрукты, ягоды и цитрусовые, во-первых, в принципе повышают чувствительность зубов, а во-вторых, что гораздо опаснее, размягчают на них верхний слой эмали. Такой же эффект, к слову, имеет и частое употребление кофе и газированных напитков.

Стоматолог подчеркнул, что чистить зубы при плохом состоянии эмали в этом случае может быть опасно для их дальнейшего состояния. Лучше прополоскать рот чистой питьевой водой.

Врач отметил, что для того, чтобы сохранять зубы здоровыми, нужно употреблять больше продуктов, содержащих кальций и фосфор: твердый сыр, бобовые, творог, рыбу, шпинат и так далее.

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#врачи
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В Депздраве Москвы рассказали о возможных причинах лени
20 августа 2023, 11:36

Фото: iStock/Voyagerix

Лень может быть защитной функцией психики, но за ней могут скрываться разные проблемы. Об этом РИА Новости рассказали специалисты департамента здравоохранения Москвы в ходе урбанистического форума в Гостином дворе.
По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, лень может быть защитной функцией психики, которая помогает расходовать энергию экономно.

Отмечается, что появление лени могут спровоцировать различные аллергии, например на цветение растений, а также изменение длительности светового дня.

Чтобы побороться с «тепловой ленью», которая встречается в летний период, необходимо пить большое количество воды, есть овощи и фрукты, а также стараться чаще находиться в тени, чтобы избежать перегрева.

При этом Тяжельников сообщил, что употребление жирной пищи и алкоголя, а также курение и недосып могут стать причинами лени в жаркое время года.

Кроме того, главный психиатр Москвы, главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк рассказал, что лень может быть вызвана как усталостью, так и психологическими проблемами.

По его словам, страхи и комплексы, а именно боязнь неуспеха какого-либо дела, может привести к бездействию и даже отчаянию человека.

Сегодня, 20 августа, традиционно отмечается Всемирный день лени.

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#здоровье
#москва
#врачи
#психология
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В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса с десятками мутаций
18 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/Ovidiu Dugulan

Новый вариант коронавируса BA.2.86, который отличается большим количеством мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании. Об этом говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению, опубликованном на сайте правительства страны.
Сообщается, что на данный момент подтвержден только один случай у человека, который ранее не путешествовал.Также в мире обнаружено 6 случаев заболевания BA.2.86 в 4 странах. 

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинформировали, что число случаев инфицирования COVID-19 в мире за 28 дней выросло на 63%. Согласно данным ВОЗ, с 17 июля по 13 августа 2023 года в мире более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией. При этом 2,3 тыс. человек умерли.

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#заболевания
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Врач Продеус: «Коронавирус сейчас — заболевание, которое не несёт в себе летального заряда»
18 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус заявил, что сейчас коронавирус не является смертельно опасным заболеванием несмотря на то, что его распространение в последние дни значительно возросло.
«Коронавирус сегодня — инфекция верхних дыхательных путей наравне с ОРЗ и насморком. Несмотря на сравнительно высокий рост заболеваемости, уровень смертей уменьшается почти в два раза. Коронавирус сейчас — заболевание, которое не несёт в себе летального заряда, как это было раньше», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Продеус.

Он добавил, что сейчас важно предупреждать распространение инфекции, напоминая людям о необходимости соблюдения всех мер безопасности, таких, как мыть руки и по возможности не находится в многолюдных местах.

Продеус допустил изменение такой ситуации и становление коронавируса вновь смертельно опасным, однако отметил, что сейчас не видит смысла в массовом тестировании на инфекцию.

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#инфекция
#воз
#коронавирус
#заболевания
#здравоохранение
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Диетолог Кошелева назвала главную ошибку сидящих на диетах
18 августа 2023, 19:07

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что основной ошибкой тех людей, которые садятся на диету, является то, что они не обращаются за консультацией к специалистам.
«Ошибка в том, что люди не обращаются к специалисту, который оценит состояние организма человека, отсутствие факторов риска, чтобы изменить систему питания. Они слушают разных блогеров или СМИ. Важно изменить именно систему питания, выработать новый стиль, а не расписать диету», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она пояснила, что человеку нужна такая система питания, которая подойдёт именно ему с учётом его индивидуальных особенностей, возраста, физических нагрузок и т.д.

При этом, Королева отметила, что неудавшаяся диета, после которой утраченный вес снова возвращается, способствует потере веры в себя и даже могут привести к появлению психологических проблем.

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#питание
#здоровье
#рекомендации
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В Люберецкой областной больнице рассказали, как проходит реабилитация на новых тренажёрах
18 августа 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новое оборудование для реабилитации поставили в медицинские учреждения в Подмосковье. Это роботизированный комплекс, тренажёры для восстановления сил, мышц и мелкой моторики. Их получили 23 организации. Заведующая отделением реабилитации Люберецкой областной больницы Варвара Баринова рассказала «Радио 1», в каком формате проходят занятия.
Роботизированные тренажёры без участия пациента помогают разрабатывать тугоподвижные суставы и улучшают кровообращение в конечностях. Это нужно потому, что сами пациенты часто испытывают боли при занятиях, и когда сил на это уже нет, на помощь приходят шесть новых тренажёров.
«Пациенты у нас находятся круглосуточно, они получают комплекс процедур, тренажёры – это лишь один из этапов в течение дня. Какие-то тренажёры стоят в зале, а если пациенты маломобильны, то тренажёры легко переносятся к нему в палате. Пациент укладывается на тренажёр, задаётся амплитуда движений», — рассказала Варвара Баринова.
По словам специалиста, тренажёры помогают людям, у которых повреждён опорно-двигательный аппарат. Также в медучреждении есть устройства, которые помогают бороться с нарушениями центральной нервной системы.
Услугу могут получить все жители Подмосковья по полису ОМС. Для этого нужно получить направление лечащего врача.

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Россиянам назвали основные симптомы отравления хлором
Врач Алексеева назвала основными симптомами отравления хлором кашель и ухудшение зрения
18 августа 2023, 17:13

Фото: istockphoto.com/ojos de hojalata

Врач-терапевт Лариса Алексеева отметила, что симптомами отравления хлором являются першение в горле, кашель, слезотечение и нарушение зрения.
Также отравление веществом может сопровождаться повышенным слюноотделением, головными болями, судорогами или тошнотой.

Чаще всего с хлором человек может столкнуться в бассейне.

«Хлор — это ядовитый газ с резким запахом и сладковатым металлическим привкусом. Есть безопасные для человеческого организма нормы концентрации этого вещества в воде. И в санитарных правилах по эксплуатации конкретного бассейна должны быть указаны гигиенические требования к содержащейся в нем воде, а также к методам её обеззараживания», — прояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Она подчеркнула, что при первых обнаружениях у себя хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов после купаний в бассейне следует незамедлительно обращаться к врачу.

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#здоровье
#врач
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Врач Шокур: Экспресс-диеты противопоказаны людям с депрессией
18 августа 2023, 16:46

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Врач-эндокринолог Светлана Шокур не рекомендовала придерживаться экспресс-диет людям, страдающим от депрессии, также заболеваниями ЖКТ.
Кроме этого, такие диеты запрещены людям с сахарным диабетом, анемией, различными витамино- и минералодефицитами.

Она пояснила, что подобные диеты являются питанием с очень низким потреблением энергии с пищей и позволяют потерять от 3 до 5 кг веса за короткий промежуток времени.

«Резкое ограничение питания – это физический и психологический стресс для организма. Падение работоспособности, потеря жизненных сил и энергии, подавленность настроения часто сопровождает человека, соблазнившегося на быстрое снижение веса «без труда и значительных усилий», — пояснила в беседе с Газета.ру Шокур.

По её словам, потеря веса при экспресс-диете обусловлен уменьшением количества воды и мышечной массы, и лишь 10% от скинутого веса приходится на жировою ткань.

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#диетолог
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#здоровье
#питание
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