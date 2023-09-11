Почти 8 тысяч подмосковных жителей проверили своё здоровье в парках

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно, не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти 8 тыс. человек, в том числе 304 — в эти выходные», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
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