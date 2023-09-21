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Почти 800 тысяч жителей Подмосковья уже вакцинировались от гриппа

21 сентября 2023, 14:57
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах.

«Грипп опасен осложнениями, к которым может привести. На данный момент единственный способ защиты — это вакцинация. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже около 800 тысяч человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.


Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».

В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.

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Ученые назвали орех, который помогает похудеть
PT: Ученые рассказали о важном для похудения свойстве миндаля
21 сентября 2023, 14:47

Фото: istock / eternalcreative

Исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что миндаль помогает при похудении. Орех предотвращает нарушение обмена веществ и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Исследование опубликовали издание Planet Today. Ученые провели эксперимент, в котором приняло участие больше 140 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Все испытуемые страдали от лишнего веса или ожирения. Каждый испытуемый прошел программу, длившуюся 10 месяцев, направлению на сброс веса.  Участники разделились на две группы. Первая в качестве перекусов ела миндальные орехи, а вторая крекеры или мюсли. 

Первый этап заключался в низкокалорийной диете. Следующим этапом стала фиксация веса после потери лишних килограмм с меньшим калоражем. 

В ходе исследования выяснилось, что обе группы сбрасывали в среднем 9% массы тела. Но те, кто перекусывал миндалем, обладали лучшими показателями кардиометаболического здоровья. Это объясняется большим количеством насыщенных жиров в составе миндаля. 

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#человек
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Врач рассказала, чем для человечества обернётся лечение антибиотиками
Врач Шевко: антибиотики не эффективны при лечении гриппа и ОРВИ
21 сентября 2023, 13:05

Фото: iStock/AlexRaths

Антибиотики убивают бактерии, а грипп и ОРВИ появляются из-за вирусов, поэтому принятие этого препарата никак не влияет на выздоровление. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко.
Она отметила, что лечение вирусных заболеваний антибиотиками, предназначенными для уничтожения бактерий не только не способствует лечению, но и может наносить огромный вред для всего человечества. 

Так, антибиотики вызывают выработку сверхбактерий, которые не поддаются уничтожению всеми существующими лекарствами. Также они могут распространяться от человека к человеку, что приводит к неизлечимому течению болезни у человечества. 

Шевченко в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что вирусные заболевания проходят самостоятельно и не требуют употребления антибиотиков. Это подтверждают проведённые исследования. 

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#здоровье
#антибиотики
#опасность
#медицина
#вирусы
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Онищенко призвал меньше «тусоваться» из-за роста заболеваемости в России
21 сентября 2023, 13:00

Фото: IStock/monstArrr_

Спрос на противовирусные препараты вырос в России за две недели сентября почти вдвое относительно предшествующего периода, также увеличился интерес и к маскам. Однако специалисты уверены, что интерес обусловлен сезонным ростом ОРВИ и коронавируса.
Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко рассказал «Радио 1», что подъём заболеваемости Covid-19 и простудными заболеваниями произошёл из-за погодных изменений, а также потому, что школьники и студенты приступили к учёбе. Однако вакцинироваться от коронавируса пока не нужно.
«Пока необходимости в этом нет, у нас есть более 22 миллионов переболевших коронавирусом. Наверное, ещё столько же, которые не знали о том, что они переболели – это носители или те, кто болел в лёгкой форме. У нас более 80 миллионов вакцинаций и ревакцинаций», — сказал Онищенко.
В качестве меры профилактики специалист призвал привиться тех россиян, которые контактируют с большим количеством людей. При этом, масочный режим соблюдать пока не нужно, добавил он.
«Носить маски сегодня не надо. Но в тех коллективах, регионах, где будет подъём заболеваемости, могут попросить надевать маски, и эту просьбу нужно будет выполнить. Следите за своим питанием, режимом труда и отдыха, меньше тусуйтесь, больше бывайте на свежем воздухе», — сказал Онищенко.
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#школьники
#геннадий онищенко
#маски
#масочный режим
#коронавирус
#грипп
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Учёные РАН создали эмульсию, повышающую иммунитет
21 сентября 2023, 09:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Академики РАН разработали наноэмульсию, способную повышать устойчивость организма к инфекциям. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».
Наноэмульсию на основе сквалена и терпентина разработали в лаборатории Института теоретической и экпериментальной биофизики (ИТЭБ) Российской академии наук (РАН). Препарат показал высокую эффективность на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. При этом, он обладает низкой себестоимостью. 

На сайте РАН уточняется, что новый препарат способен повысить иммунитет в межсезонье. Кроме того, он позволяет бороться с COVID-19. 

АГН сообщает, что для длительного повышения иммунитета достаточно сделать одну инъекцию данной наноэмульсии.

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#медицина
#ученые
#ран
#иммунитет
#лекарство
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Эксперты ВШЭ: После пандемии выросло число людей, страдающих от ожирения
21 сентября 2023, 09:19

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Исследователи Высшей школы экономики пришли к выводу, что после пандемии в России увеличилось число людей, страдающих ожирением. По оценкам Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, 10% населения страны страдают тяжелой формой этого отклонения.
Еще 30% россиян имеют избыточный вес либо более легкую форму ожирения. Ученые подсчитали, что к 2025 году каждый пятый взрослый житель страны будет страдать от ожирения: 18% мужчин и около 21% женщин. Кроме того, более 205 миллионов детей в возрасте от пяти до 19 лет будут подвержены сбоям в эндокринной системе, ведущим к набору лишнего веса.

В России проблема ожирения с каждым годом усугубляется. К этому приводят неправильный рацион, злоупотребление алкоголем и курением, сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Авторы исследования ВШЭ считают, что помочь в решении проблемы может активная государственная политика в этой области, направленная на пропаганду здорового образа жизни, а также распространение приложений и устройств, мотивирующих на здоровый образ жизни и расширение ассортимента продуктов для правильного питания.

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#ученые
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#страны
#ожирение
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Гастроэнтеролог назвал симптом «тихого рака»
Гастроэнтеролог Басси: Желтуха является признаком «тихого рака»
21 сентября 2023, 07:13

Фото: iStock/Shidlovski

Британский гастроэнтеролог Асиш Басси в ходе интервью Express заявил, что желтуха является одним из симптомов наличия у человека онкологического заболевания поджелудочной железы или «тихого рака».
«Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», – цитирует издание слова собеседника.

Специалист пояснил, что человек по мере прогрессирования болезни начинает ощущать боль в животе, спине, проблемы с пищеварением, и только потом обращается к врачу. Поэтому лечение не всегда эффективно, так как начинается на поздней стадии.

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#болезни
#заболевания
#витамины
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В Россию перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков
«Ъ»: В Россию перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков
21 сентября 2023, 06:37

Фото: iStock/ AndreyPopov

В России стала недоступна продукция от ирландско-американского производителя Medtronic. По словам директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой, это случилось из-за внесения властями США в список продукции двойного назначения комплектующих к системам мониторинга глюкозы.
«В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом. Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае этого года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в РФ затруднен. От этого пострадали поставки продукции Medtronic», — цитирует «Коммерсантъ» слова Мокрышевой.

Она добавила, что пока на рынке осталась американская продукция Abbott, но она не подходит страдающим диабетом детям младше четырех лет. Мокрышева также пояснила, что китайские системы не соответствуют требованиям.

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Доктор Гинзбург назвал витамины, тормозящие старение
Доктор Гинзбург назвал витамины группы В тормозящими старение
21 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Inna Kot

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что витамины B тормозят старение. Об этом он написал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Врач объяснил, что организм с возрастом накапливает гомоцистеин — токсичное вещество, которое поражает сосуды. Переходу гомоцистеина в полезную аминокислоту метионин способствуют витамины В6, В9 и В12, содержащиеся в капусте, салате, крупах, рыбе и салатах. Регулярное употребление этих продуктов в старости может продлить жизнь на несколько лет.

Также метионин содержится в животном белке, но его избыточный синтез в организме вреден для пожилых людей. В качестве альтернативы Гинзбург предложил употреблять бобовые и соевые продукты или принимать витаминные комплексы.

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Нутрициолог Гусакова рассказала, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища

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#жизнь
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#пища
#витамины
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Диетолог Русакова рассказала, кому не стоит есть орехи
Диетолог Русакова: орехи являются сильным аллергеном
20 сентября 2023, 18:30

Фото: iStock/eternalcreative

Диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала в беседе с Правда.Ру о пользе и вреде орехов.
По словам специалиста, орехи действительно обладают пользой для организма человека. В них содержатся незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы А, В, С и Е, а также орехи являются хорошими антиоксидантами.

Однако, как утверждает Русакова, есть орехи необходимо в умеренном количестве, поскольку они обладают повышенной калорийностью. Норма для взрослого человека составляет порядка 20-30 грамм орехов в день, для детей от 6 лет — не более 50-100 грамм в неделю.

Диетолог отмечает, что большинство орехов — это сильный аллерген, по этой причине людям с заболеваниями ЖКТ их необходимо употреблять с осторожностью, а маленьким детям их вовсе не следует давать.

«Полезнее употреблять орехи сырыми, а не обжаренными, солёными и тем более — в глазури или шоколаде. В процессе жарки орехи теряют полезные свойства жиров, а соль, которую в избытке используют в пищевой промышленности, способствует задержке воды в организме и возникновению отеков. Также можно замачивать орехи в воде перед употреблением», — цитирует Русакову Правда.Ру.

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