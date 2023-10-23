Почётными донорами с начала года стали более 400 жителей Подмосковья

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«Если в 2018 году в учреждениях Службы крови Московской области было выполнено 95 тыс донаций, то в 2022-м уже 116 тыс. Большинство доноров в регионе сдают кровь безвозмездно. Многие из тех, кто выполнил донацию, возвращаются к нам снова. Всего в Подмосковье проживают почти 40 тыс Почётных доноров», – рассказала Аппалуп.
Этого звания удостаиваются сдавшие цельную кровь более 40 раз или плазму крови – более 60 раз. Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентам с ожогами, онкологией, другими травмами и заболеваниями.Читайте также:
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