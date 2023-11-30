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Подмосковье назвали одним из лидеров по тромболитической терапии в России

30 ноября 2023, 17:56
Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

Московская область считается одним из лидеров в стране по тромболитической терапии. Об этом на VII Съезде терапевтов рассказал заместитель главного врача по медицинской части Московской областной станции скорой помощи, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Московской области Игорь Серебренников.

По словам специалиста, одно из самых часто встречаемых патологий при нарушении ритма как в России, так и во всём мире – это фибрилляция предсердий, то есть нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350-700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. Фибрилляция предсердий осложняет течение острого инфаркта миокарда. Однако в Московской области знают, как правильно работать с такими заболеваниями.
«У нас громаднейший опыт по проведении тромболитической терапии (расщепление тромбов, образующихся в кровеносных сосудах, с помощью медикаментов, — прим. Ред.) у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (сегмент ST – участок на электрокардиограмме, который отражает интервал времени, когда желудочки полностью охвачены возбуждением, — прим. Ред.). Мы одни из лидеров в стране по тромболитической терапии и не только по количеству, но и по качеству. Потому что сейчас мы применяем терапию при кардиогенных шоках. То есть мы спасаем тех пациентов, среди которых большой процент смертей», — отметил Серебренников.
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#скорая помощь
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#подмосковье
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От малярии в 2022 году только в 11 странах погибло более 400 тысяч человек
30 ноября 2023, 17:57

Фото: istockphoto/melianus usmany

В прошлом году заболеваемость малярией увеличилась на 16 млн случаев по сравнению с данными до пандемии COVID-19 в 2019 году.
В 11 странах мира, которые наиболее пострадали от этого заболевания, зарегистрировано 426 тысяч смертей и 167 млн случаев, сказано в докладе о малярии за 2023 год на сайте ВОЗ. 

В число 11 стран, которые сильнее всего страдают от малярии, входят Танзания, Буркина-Фасо, Мозамбик, Гана, ДР Конго, Индия, а также Камерун, Мали, Нигер, Нигерия и Уганда. 

Всё это происходит на фоне устойчивости болезни к лекарствам и инсектицидам, гуманитарных кризисов, нехватки ресурсов для борьбы с малярией. 

Малярия - инфекция, которая передаётся через укус комара. 

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#болезнь
#новости
#медицина
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Заболеваемость корью детей в России выросла в 262 раз в 2023 году
30 ноября 2023, 17:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

В РФ с января по сентябрь 2023 года зарегистрировали 4,9 тысяч случаев кори среди несовершеннолетних.
Данные показатели в 262 раза превышают показатели 2022 года. Тогда зафиксировали 19 случаев. ТАСС сообщает, что данные представила Президент Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова во время конференции
«Лучшие практики в подходах развития программ иммунизации».

По словам Намазовой-Барановой существенно растёт заболеваемость коклюшем: в прошлом году были зарегистрированы 1,6 тысяч случаев, а в 2023 уже 17,4 тысяч случаев.

«Как только мы ослабляем свои усилия [по вакцинации] - инфекции возвращаются», — заявила педиатр. 
Эксперт отметила, что врачам необходимо следить, чтобы дети и другие целевые группы прививались в соответствии с календарем вакцинации.

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Подмосковные врачи избавили ребенка от болевого синдрома в ноге
30 ноября 2023, 17:03

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОДКТОБа помогли ребенку избавиться от годовой боли в ноге. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители с жалобами на болевой синдром и периодическая хромота в течение года у их ребенка. В ходе обследования врачи назначили артроскопическом лечении голеностопного сустава.

«В результате рассекающего остеохондрита таранной кости, небольшие участки хряща были отделены от прилежащей кости со смещением в полость сустава. Мы удалили свободные костные фрагменты, выполнили абразивную хондропластики, благодаря чему организм самостоятельно восстановит структуру хряща», - поделился заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

Стоит отметить, что в настоящий момент пациенту назначено амбулаторное лечение с последующей реабилитацией. 

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#лечение
#родители
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#операция
#хирург
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В Подмосковье стартовал междисциплинарный форум по детской реабилитации
30 ноября 2023, 15:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области открылся форум «Комплексная реабилитация сегодня – здоровое поколение завтра». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
30 ноября в Доме правительства Московской области открылся II Междисциплинарного форума по детской реабилитации: «Комплексная реабилитация сегодня – здоровое поколение завтра».

«В форуме принимают участие более 300 врачей, педагогов и социальных работников Московской области и других регионов. Такая совместная работа приведет к важным и плодотворным диалогам, в результате которых мы сможем разработать стратегии и рекомендации, призванные улучшить качество жизни самого ценного, что у нас есть – детей. Я уверена, что форум поможет нам внести неоценимый вклад в дальнейшее развитие ранней помощи и реабилитации в регионе», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

В рамках форума участники смогут пройти мастер-классы и тренинги, а также прослушать ряд образовательных лекций. Мероприятие направлено на обмен опытом и разработка мер, которые направлены на совершенствование комплексной реабилитации детей с ОВЗ.

Стоит отметить, что на форуме также работает выставка на которой желающие смогут  ознакомиться с уникальным оборудованием, которое используется в перинатальных центрах и стационарах Московской области.

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Индианка попала в Книгу рекордов Гиннесса, отрастив самые длинные волосы в мире
NDTV: индианка с длиной волос 255 см оказалась в Книге рекордов Гиннесса
30 ноября 2023, 15:34

Фото: istockphoto/Sofia Zhuravets

Жительница Индии оказалась в Книге рекордов Гиннесса за самые длинные в мире волосы, сообщает NDTV.
По словам 46-летней Смиты Шриваставы, она не стрижет волосы с 14 лет.

«В индийской культуре у богинь очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричься», — говорит женщина. 
Индианка моет волосы два раза в неделю. На процедуру тратит три часа. Обычно Смита заплетает косу, а иногда делает пучок. 

А если Шривастава выходит на улицу с распущенными локонами, то люди приходят в восторг и хотят потрогать её волосы. А также спрашивают, в чём секрет красивых волос и каким шампунем девушка моет волосы. 

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#здоровье
#индия
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Сексолог рассказала, как мужчины оценивают женщин в постели
Daily Mail: Сексолог Кокс рассказала, как мужчины оценивают женщин в постели
30 ноября 2023, 15:20

Фото: istock / Andrii Lysenko

Сексолог Трейси Кокс рассказала, как мужчины оценивают женщин в постели. Что важно для мужчин, а на что они не обращают внимания, эксперт рассказала изданию Daily Mail.

Она заявила, что мужчины оценивают на что женщина способна в постели, но не говорят об этом вслух. В первую очередь Кокс призвала женщин перестать переживать по поводу внешности. По словам сексолога, мужчины, кончено же, смотря на внешний вид девушки. Но если он влюблен, то может вовсе не замечать недостатков и принимать женщину такой, какая она есть.

«Если же речь идет о сексе на одну ночь, мужчине и вовсе плевать. Он просто рад, что смог добиться своего», — отметила эксперт.
Она также обратила внимание на то, что мужчины очень любят уверенных в себе дам, так как такие девушки чаще инициируют секс, испытывают оргазм и любят экспериментировать.

Кокс заявила, что если женщина ведет себя скованно, то многие мужчины не будут прямо говорить об этом, но наверняка заметят и начнут волновать из-за отсутствия взаимности в постели.

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#эксперт
#женщина
#мужчины
#отношения
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Вьетнамка 50 лет пьёт только воду и безалкогольные напитки
30 ноября 2023, 15:07

Фото: .istockphoto/Andrii Zorii

Жительница Вьетнама вот уже 50 лет живет только на воде и безалкогольных напитках.
Об этом пишет Dantri. При таком рационе она чувствует себя прекрасно, по её словам. 

Буй Тхи Лой говорит, что она начала такую диету в 1963 году. В тот год её ударила молния во время восхождения на гору. Женщина лишилась сознания, а когда очнулась, уже не могла есть пищу и начала есть только подслащённую воду.

В 1970 году женщина совсем отказалась от твердой пищи. Запаха еды уже достаточно, чтобы вызвать у вьетнамки приступ тошноты. Но для своей семьи она готовила еду. По мнению врачей, здоровье женщины в норме.

Буй не советует никому повторять ее опыт. В безалкогольных напитках содержится много сахара, что очень вредно для нормального человеческого организма. 

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#здоровье
#новости
#вода
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Выплаты по уходу за инвалидами получают более 2 тыс жителей Подмосковья
30 ноября 2023, 15:00

Фото: Минсоцразвития МО

Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом получают свыше 2 тыс жителей Подмосковья. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Получатели выплаты – люди, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома вместо направления его в интернат. Выплата перечисляется каждый месяц и составляет 27 тыс рублей», - уточнила Болатаева.
Как пояснили в Минсоцразвития, такой уход требует постоянного присутствия. Чаще всего ухаживающий за инвалидом не может работать. В этом случае можно оформить и долговременный уход, когда есть возможность пройти бесплатное обучение и трудоустроится в социальном центре. 
«С начала года на эту меру поддержки из регионального бюджета выплатили более 440 млн рублей», – добавила Болатаева
Выплату по уходу могут получить жители региона от 18 до 65 лет, ухаживающие дома за инвалидом 1 или 2 группы. Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг.
 
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#социальная поддержка
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#московская область
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Стоматолог Егорова рассказала, как современные сканеры помогают жителям Московской области
Стоматолог Егорова назвала главные достижения Московской области
30 ноября 2023, 13:54

Фото: IStock/alfexe

Область стоматологии в Подмосковье постоянно совершенствуется. Специалисты стремятся внедрить в работу современные цифровые технологии и усовершенствовать профилактику тяжёлых заболеваний. На VII Съезде терапевтов Московской области заведующая кафедрой ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского Марина Егорова рассказала, как и где применяют технологии в регионе.
По словам специалиста, МОНИКИ – единственный в России институт, на базе которого есть принтеры по лазерному спеканию и печати по металлу. Это позволяет обучать  специалистов по новым, современным технологиям.
«Два года назад на базе консультативно диагностического центра организовано стоматологическое отделение сложных случаев, в котором принимаются сложные пациенты. В отделении есть возможность на новом уровне делать слепки, которые раньше делали при помощи альгинатных и силиконовых масс. Сегодня у нас есть интраоральный сканер и зуботехнический сканер, который позволяет сделать это быстрее и качественнее», — отметила Егорова.
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#врачи
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