Подмосковная бригада скорой помощи оказала помощь мужчине с аритмогенным шоком

Люберецкая бригада скорой помощи выехала на вызов к 44-летнему мужчине с поводом «плохо в общественном месте», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Мужчина находился в супермаркете, на момент вызова скорой помощи. На место прибыли фельдшеры Васильева Галина и Токарева Татьяна, с водителем Гордовым Станиславом.









Жалобы мужчины были на резкую слабость, головокружение, частое сердцебиение, обильное потоотделение и чувство обморочного состояния, отмечая, что боли в области сердца нет.В ходе осмотра, врачи не могли определить артериальное давление пациента, в то время как сердцебиение достигало 250 ударов в минуту.Медики сняли электрокардиограмму и выставили диагноз «Впервые возникший пароксизм желудочковой тахикардии, аритмогенный шок» (нарушение сердечного ритма).Врачами было принято решение о проведении электроимпульсной терапии разрядом в 200 Дж, что дало положительную динамику, частота сердечных сокращений снизилась до 100 ударов в минуту.После проведенной первой помощи, бригада скорой помощи доставила пациента в отделение кардиологии областной больницы города Люберцы.

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