Подмосковная бригада скорой помощи оказала помощь мужчине с аритмогенным шоком

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Люберецкая бригада скорой помощи выехала на вызов к 44-летнему мужчине с поводом «плохо в общественном месте», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина находился в супермаркете, на момент вызова скорой помощи. На место прибыли фельдшеры Васильева Галина и Токарева Татьяна, с водителем Гордовым Станиславом.
В ходе осмотра, врачи не могли определить артериальное давление пациента, в то время как сердцебиение достигало 250 ударов в минуту.
Медики сняли электрокардиограмму и выставили диагноз «Впервые возникший пароксизм желудочковой тахикардии, аритмогенный шок» (нарушение сердечного ритма).
Врачами было принято решение о проведении электроимпульсной терапии разрядом в 200 Дж, что дало положительную динамику, частота сердечных сокращений снизилась до 100 ударов в минуту.
После проведенной первой помощи, бригада скорой помощи доставила пациента в отделение кардиологии областной больницы города Люберцы.
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