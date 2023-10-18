Подмосковная девушка попала в больницу, самостоятельно проколов уши

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Через несколько часов после процедуры началось воспаление, но девушка не сообщила об этом родителям. Три дня мочка распухала, из отверстия сочились выделения. Заметив неладное, родители с дочерью обратились в больницу. Осмотр показал, что требуется хирургическое вмешательство.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. А врачи напомнили, что прокалывать уши должен только специалист с достаточной квалификацией.
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