Подмосковные акушеры получили аппарат для диагностики функций мозга новорождённых

В этом году в Химкинской областной больнице по губернаторской программе полностью обновят рентген-аппараты. На смену аналоговым придут современные, цифровые. Об этом сообщил главврач больницы Владислав Мирзонов во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёв с общественниками Химок.