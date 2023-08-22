Подмосковные акушеры получили аппарат для диагностики функций мозга новорождённых

Фото: Минздрав МО
В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии поступил новый нейромонитор. Такая техника необходима для отслеживания функций мозга новорождённых, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Стоимость нового оборудования – порядка 2 млн рублей. Оно позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной, то есть мозговой, функции у новорожденных. Медтехника – отечественного производства и очень удобна в применении. Прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране.
Система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату. При этом прибор ведёт видеозапись обследования, что позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза.
Медицинская техника приобретена благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
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Система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату. При этом прибор ведёт видеозапись обследования, что позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза.
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Лора Луганская