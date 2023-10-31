Подмосковные больницы получили 50 единиц лабораторного оборудования

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В медучреждения закупили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги.
«Современное лабораторное оборудование позволяет с высокой точностью провести необходимую диагностику, что имеет принципиальное значение для постановки диагноза и назначения лечения. С начала года мы поставили в подмосковные медорганизации 57 единицлабораторной техники на общую сумму более 113 миллионов рублей<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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