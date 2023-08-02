Подмосковные больницы получили более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В больницах заменили устаревшее оборудование, на новые современные электрокардиографы, в том числе портативные, холтеры и аппараты для суточного мониторирования артериального давления.
Новая техника поступила в областные больницы Дубны, Коломны, Ступино, Люберец, Можайска, Химок, Солнечногорска и в больницы других муниципалитетов.
В ведомстве сообщили, что 22 аппарата для проведения функциональной диагностики были напрвлены в Московскую областную больницу имени профессора В.Н. Розанова.
Новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.
Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач.
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В подмосковные больницы поступили новые аппараты УЗИ.
В Подмосковье с прошлого года заменили более 60 рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов.
Воробьёв: в подмосковных медорганизациях за полгода обновили 38 единиц тяжёлого оборудования.
«Поступившее оборудование необходимо для проведения качественной диагностики сердечно-сосудистой системы. С начала года наши медицинские организации получили свыше 250 единиц такой медтехники. Она поступила в 30 больниц Подмосковья», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ведомстве сообщили, что 22 аппарата для проведения функциональной диагностики были напрвлены в Московскую областную больницу имени профессора В.Н. Розанова.
Новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.
Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач.
Читайте также:
В подмосковные больницы поступили новые аппараты УЗИ.
В Подмосковье с прошлого года заменили более 60 рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов.
Воробьёв: в подмосковных медорганизациях за полгода обновили 38 единиц тяжёлого оборудования.
Алиса Сергиенко