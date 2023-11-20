Подмосковные фигуристы Хавронина и Нарижный стали вице-чемпионами Гран-при России

Фото: Минспорт МО
Подмосковный дуэт Ирина Хавронина и Девид Нарижный завоевал серебряные медали Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Гран-при России – Волжский пируэт». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Выступление в танцах на льду представителей Московской области жюри оценили в 201,16 баллов. Оценку выше удалось получить только паре из Москвы – Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. На третью ступень пьедестала поднялся ещё один столичный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Хавронина и Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
Турнир «Гран-при России – Волжский пируэт» проходил в Самаре 17-19 ноября.
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Хавронина и Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
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Лора Луганская