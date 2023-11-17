Подмосковные хирурги провели лапароскопическую операцию по удалению грыжи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Новые виды малоинвазивных операций начали проводить Сергиево-Посадские хирурги. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступила 86-летняя женщина с жалобами на боли в верхних отделах живота, а также тошноту и рвоту.
В ходе КТ брюшной полости у пациентки выявили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы с признаками частичного ущемления части желудка размером 10 на 10 см.
Стоит отметить, что после операции пациентке была назначена комплексная противовоспалительная и инфузионно-спазмалитическаяя терапии.
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В ходе КТ брюшной полости у пациентки выявили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы с признаками частичного ущемления части желудка размером 10 на 10 см.
«Мы провели лапароскопическую операцию, то есть удалили данную грыжу <…> под контролем видеокамеры при помощи эндоскопических инструментов. Смысл данного метода заключается в минимизации хирургического воздействия на органы брюшной полости при удалении грыжи с пластикой грыжевого дефекта и формированием так называемой «манжеты» - сфинктера из стенок желудка <…>», - объяснил врач хирургического отделения №1 Никита Казаков.
Стоит отметить, что после операции пациентке была назначена комплексная противовоспалительная и инфузионно-спазмалитическаяя терапии.
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Мира Полтева