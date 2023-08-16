Подмосковные хирурги спасли пациентку с угрожающим жизни заболеванием кишечника

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Пациентке была проведена комплексная терапия, и в удовлетворительном состоянии она была выписана домой. Но затем было отмечено два рецидива заболевания, а это уже прямое показание для операции. Был удалён изменённый участок толстой кишки и восстановлена целостность кишечника. Операция выполнена через четыре маленьких прокола.
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