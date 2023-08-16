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Подмосковные хирурги спасли пациентку с угрожающим жизни заболеванием кишечника

16 августа 2023, 12:41

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова прооперировали женщину с угрожающим жизни заболеванием кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 57-летняя пациентка с жалобами на боль в нижней части живота, повышенную температуру и запор. Врачи выявили у неё острый дивертикулит – грыжеподобные выпячивания стенки кишки, когда на фоне застоя кишечного содержимого формируется воспаление. Это может привести к перфорации кишки и перитониту, вплоть до летального исхода.

Пациентке была проведена комплексная терапия, и в удовлетворительном состоянии она была выписана домой. Но затем было отмечено два рецидива заболевания, а это уже прямое показание для операции. Был удалён изменённый участок толстой кишки и восстановлена целостность кишечника. Операция выполнена через четыре маленьких прокола.


Женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Врачи посоветовали питаться правильно, а при болях в животе сразу обращаться к специалистам.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#пушкино
#врачи
#пациенты
#операции
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Капремонт филиала областного медколледжа в Дмитрове завершат на три месяца раньше срока
16 августа 2023, 13:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по капремонту филиала областного медицинского колледжа №1 в Дмитровском городском округе, а также пообщался с преподавателями и студентами.
«Было необходимо обновить фасад, кровлю и инженерные коммуникации, заменить окна, отремонтировать аудитории. Думаю, что через пару месяцев здесь будет всё очень достойно и красиво. В колледже получают знания 392 студента. После ремонта планируем увеличить количество учебных аудиторий. Это позволит принять на 200 ребят больше», – сказал Воробьёв
Он подчеркнул важность привлечения врачей и среднего медицинского персонала. 
«Уже есть результаты – за прошлый год плюс 390 медсестёр и фельдшеров. Будем продолжать работать в этом направлении. К нам приезжают из других регионов, но важно и свои кадры воспитывать, чтобы ребята после школы приходили учиться в медколледжи Подмосковья», – добавил губернатор. 
Здание Дмитровского филиала областного медколледжа №1 было построено в 1966 году. С тех пор в нём ни разу не было капремонта. 
«В прошлом году все подмосковные медколледжи были объединены в образовательный комплекс, который включает главное здание и 18 филиалов, по всей области. Среди них – Дмитровский филиал. Здесь полностью заменят мебель, оргтехнику, симуляторы, муляжи. Студенты приедут в полностью обновлённое учебное заведение», – сказал директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян
Работы планируют завершить в конце сентября – на три месяца раньше срока. Объект готов на 55%. 

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#подмосковье
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Россиянам рассказали о способности малинового варенья предотвратить рак и уменьшить тошноту при беременности
Доктор Еделев назвал топ-10 самых неожиданных свойств малинового варенья
16 августа 2023, 13:16

Фото: IStock/margouillatphotos

Малиновое варенье – любимый продукт многих россиян. В народе его принято использовать не только в качестве лакомства, но и для лечения недугов. Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев рассказал «Радио 1» о полезных свойствах малинового варенья.
1. Малиновое варенье является источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.

2. Малиновое варенье содержит клетчатку, которая может отрегулировать пищеваренье. Благодаря клетчатке малиновое варенье вызывает чувство сытости.

3. Варенье из малины является источником витаминов, в частности, С и К, фолиевой кислоты и микроэлементов: калия и марганца, которые важны для иммунной системы и прочности костей.

4. Малиновое варенье часто используется для облегчения утренней тошноты во время беременности. Вероятно, антиоксиданты и противовоспалительные кислоты в малине помогают успокоить желудок и уменьшить тошноту.

5. Кислоты малинового варенья помогают убить бактерии и предотвратить инфекции мочевыводящих путей.

6. Антиоксиданты малины помогают защитить сердце от повреждений, и, говорят, даже предотвратить рак.
Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
7. Нас с детства учат, что малиновое варенье снижает температуру при простуде. Но количества салициловой кислоты в малине недостаточно, чтобы оказать какое-либо существенное воздействие на организм.

8. Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты от употребления малинового варенья. Малиновое варенье является распространённым пищевым аллергеном. Если у человека в анамнезе есть пищевая аллергия, то он может лишь изредка и понемногу употреблять малиновое варенье, чтобы не навредить организму.

9. Если у человека диабет, важно помнить, что малиновое варенье содержит много сахара. В этом случае нужно с осторожностью употреблять это лакомство.

10. Малиновое варенье содержит оксалаты, которые могут повреждать почки. Если у человека есть проблемы с почками, лучше избегать излишнего употребления малинового варенья.

Специалист напомнил, что научных данных о лечебных свойствах малинового варенья мало. К тому же, сам продукт не является самостоятельным лекарством.

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Озвучены причины нездорового желания делать пластические операции
Хирург Алексанян: К причинам нездорового желания делать пластические операции относятся комплексы и страх старости
16 августа 2023, 13:11

Фото: istockphoto.com/Ildar Abulkhanov

Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Тигран Алексанян заявил, что нередки случаи, когда пациенты обращаются к пластической хирургии не в силу необходимости, а по психологическим причинам, имея нездоровое желание изменить свою внешность.
Такая ситуация может быть связана с комплексами человека, желанием привлекать к себе внимание и выделяться, а также страхом старости. В таких случаях может помочь не пластический хирург, а хороший психолог или психотерапевт.

«Часто приходится сталкиваться с людьми, которые придумывают себе идеалы красоты. Это не имеет ничего общего с индивидуальностью. Любой врач будет стараться донести нужную информацию, но не всегда это получается. Психологическая незрелость, нежелание слушать опытного и квалифицированного специалиста сводят разговор на нет. Пациент не готов к самостоятельным шагам, не уверен в себе. Возможно в этом случае, нужно обратить внимание на своё восприятие и поработать с психологом», — приводят «Дни.ру» слова хирурга.

До этого стало известно, что с середины мая павильоны «Здоровая Москва» посетили более 175 тыс. горожан, было проведено более 2,9 млн различных исследований.

«Программа обследования для каждого пациента подбирается исходя из личного и семейного анамнеза, наличия вредных привычек и т. д. Если у человека выявляют какие-либо отклонения, его направляют на дополнительные исследования в павильоне, а также на консультации узких специалистов в медорганизации столичной системы здравоохранения. Это позволяет составить полное представление о состоянии здоровья пациента и грамотно выстроить его маршрутизацию», – приводит АГН «Москва» слова руководителя центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяны Елагиной.

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#врачи
#пациент
#хирург
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В ЖК «Люберцы» открыли новую поликлинику
16 августа 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На территории жилого комплекса «Люберцы» одноименного городского округа открыли медицинское учреждение на 600 посещений в смену.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. 

Застройщиком поликлиники стал девелопер проекта Компания «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. 

Новое медицинское учреждение смогут посещать и взрослые, и дети.

Взрослых пациентов будут принимать врачи: стоматологи, ренгенологи, хирурги, акушер-гинекологи, физиотерапевты и другие. Для всех пациентов организуют кабинеты для прохождения вакцинации и сдачи анализов.


Новое медучреждение оснащено современными оборудованием, также адаптировали здание для удобства маломобильных граждан, создали комфортные залы ожидания, санузлы и просторные кабинеты врачей.


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Врач Мещерякова: Газировкой человек наносит удары по своему желудку
16 августа 2023, 12:06

Фото: istockphoto/fizkes

Сладкая газированная вода содержит в себе два довольно опасных для желудка компонента — регулятор кислотности и сахар. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова.
В беседе с изданием «Лайф» специалист рассказала, что в каждом стакане газировки содержится 5-6 ложек сахара. В одном литре соответственно сахара будет от 20 до 25 ложек. Такая доза сладкого мгновенно бьет по поджелудочной железе. Это может привести к нарушению углеводного обмена и инсулинорезистентности. Кроме того, пузырьки наносят постоянные микроудары по стенкам желудка.

Регуляторы кислотности нарушают кислотно-щелочной баланс. Для нейтрализации вредного воздействия кислоты организм вынужден использовать все возможные щелочные ресурсы, которые забираются из мышечной и костной ткани. Это чревато появлением деминерализации костей и появлением таких диагнозов, как остеопороз. Врач считает лучшим выбором для питья в жару обычную негазированную воду, домашние соки и морсы.

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#вода
#газировка
#сахар
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Более 50 «целевиков» пришли работать на скорую в Подмосковье
16 августа 2023, 11:20

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

52 выпускника медицинских колледжей Московской области трудоустроились на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи в августе.
52 молодых сотрудника являются выпускниками Московского областного колледжа №1, заключившие со скорой договор о «целевом» обучении, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 
«Впервые на скорой помощи в Подмосковье реализовано заключение  договоров о целевом обучении со студентами медколледжа. Прежде такая практика распространялась только на будущих врачей. 52 молодых сотрудника — 49 фельдшеров и 3 медсестры — после получения аккредитации начали работу в составе выездных бригад под руководством опытных коллег», — рассказал главный врач Московской областной скорой медицинской помощи Константин Маслов. 
Наибольшее количество целевых выпускников пришли работать в Дмитровскую, Жуковскую и Коломенскую подстанции скорой помощи.

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#врач
#служба
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Врач Беляева рассказала, как подготовить организм к осени
Врач Беляева: Здоровый сон и правильное питание не дадут заболеть осенью
16 августа 2023, 03:59

Фото: iStock/Ekaterina79

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, что у многих наступление осени ассоциируется не только с приятной прохладой и листопадами, но также и с заболеваниями на фоне холода и дождей. Она добавила, что организм можно подготовить к сезону простуд с помощью рекомендаций. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
Специалист пояснила, что в это время организм больше всего нуждается в здоровом сне и правильном питании. Меню должно быть составлено таким образом, чтобы блюда содержали достаточное количество сложных углеводов и белков, отметила Беляева.

Кроме того, не лишними будут витамины, но перед употреблением их необходимо согласовать с лечащим врачом. На силе иммунитета также положительно отразится физическая активность.

«Желательно спать не менее семи часов в день и при этом избегать охлаждения и сквозняка», — цитирует издание слова собеседницы.

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#врачи
#витамины
#осень
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В Подмосковье обновили более 60 рентген-аппаратов
15 августа 2023, 18:01

Фото: Минздрав МО

В Московской области за полтора года установили более 60 рентген-аппаратов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там отметили, что в регионе переоснащают медицинские организаций современным тяжёлым оборудованием, заменяют аналоговые аппаратов цифровыми.
«Масштабную программу по замене устаревшего аналогового оборудования на современное цифровое мы запустили в 2022 году. Если говорить о рентген-аппаратах, то с момента запуска программы мы заменили 48 единиц старой техники и открыли ещё 13 новых точек. На это было направлено более 1,1 млрд рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Так, новый рентген-аппарат отечественного производства заработал в поликлинике №1 Егорьевской больницы. Он установлен взамен старого, который уже не отвечал современным требованиям. На нём планируют проводить более 40 исследований в день. 
 
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва

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#медицина
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В Подмосковье хирурги спасли женщину с увеличенной в 20 раз щитовидкой
15 августа 2023, 15:35

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии прооперировали пациентку, щитовидная железа которой была увеличена почти в 20 раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИАГ поступила 62-летняя женщина с маточным кровотечением. Врачи диагностировали у неё рак эндометрия – злокачественную опухоль матки. Специалисты решили сделать операцию.
 
Такие операции проводятся под общим наркозом с установкой специальной трубки в трахею пациента. Однако анестезиологи не смогли этого сделать, так как обнаружили у женщины огромную щитовидную железу, которая деформировала верхние дыхательные пути.   Пациентку экстренно перевели в отделение эндокринной хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, чтобы там удалить щитовидку. ​Смертность от туберкулёза
«Объём железы достигал 300 мл, хотя объём здоровой щитовидной железы у женщины не превышает 17 мл. Операция прошла успешно. Она позволила восстановить нормальное расположение и просвет трахеи», – рассказал руководитель отделения эндокринной хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Тимур Бритвин.
После операции пациентку перевели в МОНИИАГ для дальнейшего лечения. 
 
Бритвин посоветовал при ощущении дискомфорта в области шеи, изменении её формы, затруднении дыхания, изменении голоса обратиться к врачу и сделать УЗИ щитовидной железы. 

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