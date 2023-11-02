Подмосковные хирурги удалили пенсионерке грыжу размером с мяч

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Балашихе хирурги удалили 84-летней женщине пупочную грыжу размером с мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу женщина обратилась с сильной болью в брюшной полости.
Кроме этого, врачи также сделали пластику пластику пупочного кольца. В настоящий момент пенсионерка находится под амбулаторном наблюдением хирурга.
Стоит отметить, что при даже небольших недомоганиях и ухудшении самочувствия стоит обратиться к специалистам.
Читайте также:
Учёные выявили новый предвестник болезни Альцгеймера
В Подмосковье врачи спасли мужчину с острой почечной недостаточностью
В Новосибирске впервые вылечили от рака пациента с донорским сердцем
«Пациентка довела ситуацию до критического состояния. Еще немного – и произошел бы некроз сдавленного грыжей участка тонкой кишки. <…> Но все обошлось хорошо: благодаря своевременному удалению грыжи, размером 15х10х9см, петля тонкой кишки осталась жизнеспособной», - отметил заведующий хирургическим отделением филиала №3 Балашихинской больницы Денис Гулькин.
Стоит отметить, что при даже небольших недомоганиях и ухудшении самочувствия стоит обратиться к специалистам.
Читайте также:
Учёные выявили новый предвестник болезни Альцгеймера
В Подмосковье врачи спасли мужчину с острой почечной недостаточностью
В Новосибирске впервые вылечили от рака пациента с донорским сердцем
Мира Полтева