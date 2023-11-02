Подмосковные хирурги удалили пенсионерке грыжу размером с мяч

Употребление в пищу сырого теста не только свидетельствует о стрессе или нервных расстройствах в организме человека, но и может, в случае его переедания, оказаться очень вредным и даже опасным для нашего здоровья. Об этом рассказала 1 ноября порталу Pravda.Ru врач телемедицинских консультаций портала Arimed Екатерина Курбатова.