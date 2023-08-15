Подмосковные инвалиды-колясочники проверят доступность городской среды

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Организация проводит рейды с 2014 года. Цель – исследовать пешеходные маршруты, используемые инвалидами-колясочниками, проживающими в городском округе, и доступность для маломобильных граждан наиболее востребованных к посещению объектов. За это время были проведены рейды в городах Пушкино, Химки, Щёлково, Сергиев-Посад, Можайск, Клин, Подольск, Жуковский, Ивантеевка, Королёв.
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