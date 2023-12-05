Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «От сердца к сердцу»

Пушкинские врачи извлекли из уха девочки пластилин, с которым она проходила 3 года. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В пушкинскую детскую больницу поступила 9-летней девочка, родители которой заметили у нее снижение слуха. Во время осмотра врачи обнаружили у пациентки инородное тело в слуховом проходе.



«Только спустя три года семья обратилась в детскую поликлинику. Кусочек пластилина прекрасно размещался около ушной перепонки. Инородное тело мы сразу же извлекли, причем без анестезии. <…> Перепонка и слуховой проход за это время не пострадали<…> », - отметил заведующий лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.







Мира Полтева