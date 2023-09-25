Подмосковные травматологи прооперировали ребенка с вывихом и переломом обеих лодыжек

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Юный пациент повредил обе ноги, у него наблюдался сильный отёк и деформация конечностей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Врачи обследовали пациента, в результате которого подтвердили у него вывих стопы и перелом обеих лодыжек голеностопного сустава со смещением отломков.
«Из приёмного отделения мы сразу взяли ребенка на операционный стол, потому что запредельное смещение непременно бы привело к ишемии конечности. Ребёнок мог бы остаться инвалидом. Было выполнено хирургическое вмешательство с использованием малоинвазивных техник, для того чтобы шрамы после операции не напоминали о негативном эпизоде из жизни пациента. После полного сращения отломков костей мы удалим металлоконструкции и проведём курс восстановительного лечения», — рассказал заведующий отделением Виталий Куваев.
На сегодняшний день состояние юного пациента улучшилось, его выписали из больницы, но он продолжает находиться под наблюдением врачей и в дальнейшем он будет проходить в МОДКТОБ восстановление после удаления металлоконструкции.
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