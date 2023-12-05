Подмосковные травматологи вылечили мужчину с редким переломом кости

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В Балашихе травматологи вылечили мужчину с редким переломом кости после падения со стремянки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В травматологию мужчина поступил с жалобами на на острую боль в правом голеностопе и отек стопы, которые появились после падения с высоты двух метров. В ходе диагностики врачи выявили шишку величиной больше сантиметра с отломком сместившейся таранной кости.
Стоит отметить, что мужчину уже выписали домой с рекомендациями по уходу за травмированной ногой. Врач также добавил, что при обращении впервые часы после травмы пациент может избежать таких осложнений, как несращение и некроз костей, которые приводят к инвалидности.
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«Данная травма является прямым показанием к оперативному лечению. Во время почти двухчасовой операции мы вернули костный отломок в нормальное анатомическое положение и выполнили остеосинтез - хирургический метод сращивания кости при тяжелых оскольчатых переломах, зафиксировав части расколовшейся кости двумя винтами», - отметил и.о. заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.
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Мира Полтева