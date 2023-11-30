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Подмосковные врачи вылечили старую травму мужчине новым методом

30 ноября 2023, 10:48
Фото: istockphoto / gorodenkoff

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Врачи МОНИКИ начали использовать новый метод лечения застарелых травм плеча. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения
62-летний мужчина поступил в больницу с резкой болью в плече после падения на вытянутую руку. В ходе МРТ у него обнаружили повреждение вращательной манжеты плечевого сустава с выраженными изменениями сухожилия и самой мышечной ткани этих структур.

«Мы выполнили малоинвазивную операцию – артроскопическую пластику верхней капсулы плечевого сустава из сухожилий длинной малоберцовой мышцы, используя сухожилия самого пациента в качестве трансплантата. Преимущество заключается в том, что такой трансплантат не «деградируют», процесс операции менее инвазивный, чем, к примеру, эндопротезирование. <…> Артроскопические технологии позволяют провести эту операцию без больших разрезов, практически через несколько доступов по 5-6 мм», - отметил травматолог - ортопед МОНИКИ Дмитрий Кирилин.


Кроме этого, после операции пациенту был назначен курс физиолечения с лечебной физкультурой. На сегодняшний момент у мужчины почти полностью восстановилась подвижность плеча и пробали болевые ощущения, которые он испытывал до операции.

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Нутрициолог Потапова назвала самую полезную для иммунитета ягоду
Врач-нутрициолог Потапова: Клюква — это самая полезная для иммунитета человека ягода
30 ноября 2023, 05:49

Фото: iStock/gitusik

Клюква считается полезной ягодой для поддержания здоровья иммунной системы в зимний период. Об этом рассказала «Известиям» российский специалист по превентивной медицине и врач-нутрициолог Юлия Потапова.
Употребление клюквы может помочь укрепить иммунную систему в период осенне-зимних заболеваний, поскольку данные ягоды содержат витамин C, антиоксиданты и обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Более того, клюква способна усиливать действие антибиотиков и, таким образом, делает лечение более эффективным

Тем не менее клюкву с осторожностью нужно употреблять тем людям, у которых есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с повышенной кислотностью. Ягода раздражает слизистые и стимулирует выработку желудочного сока. Клюква имеет свойство разжижать кровь, поэтому люди, которые принимают разжижающие кровь препараты, должны с осторожностью употреблять в пищу продукты с этой ягодой.

Кроме того, данная ягода довольно агрессивна по отношению к зубной эмали, поэтому стоматологи рекомендуют прополоскать рот и почистить зубы после употребления напитков и блюд, содержащих клюкву.

Сезон клюквы в Московской области уже начался. Чаще всего эта ягода растёт на болотах или краях заболоченных лесных озер, а также на торфяниках. Пик сезона в регионе приходится на середину ноября.

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#ягоды
#иммунитет
#врачи
#здоровье
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В Ярославле медсестра во время диспансеризации брала кровь у детей одной иглой
30 ноября 2023, 04:46

Jovanmandic

В Ярославле руководство поликлиники отстранило от работы медсестру, которая колола детям пальцы при заборе крови одной иглой. Для проверки здоровья у четверых юных пациентов возьмут анализы, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Информация о том, что в поликлинике Дзержинского района начинающая медсестра во время диспансеризации колола детям палец одной иглой появилась ранее в одной из групп «ВКонтакте».

«Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации. В настоящее время она отстранена от работы с детьми», — проинформировали в министерстве.

В ярославском Минздраве также подчеркнули, что медсестра прошла инструктаж по соблюдению санитарных норм и техники безопасности на рабочем месте.

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Эндокринолог Калошина: Чай эффективнее бодрит с утра, чем кофе

Эндокринолог Павлова: Сбалансированное питание сохранит здоровье щитовидки
#здоровье
#медсестра
#информация
#дети
#поликлиника
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Эндокринолог Калошина: Чай эффективнее бодрит с утра, чем кофе
29 ноября 2023, 20:42

Фото: istockphoto.com/karandaev

Врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что чай эффективнее употреблять с утра для бодрости, чем кофе.
«Оба эти напитка содержат кофеин, поэтому обеспечивают прилив энергии. Но ощущаться он будет по-разному. Стимулирующее действие чашечки кофе будет максимально ярким, но продлится не очень долго, а чай действует мягче, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

При этом, специалист не советовала пить с утра слишком чай или кофе слишком крепкими, а также чересчур горячими, поскольку есть опасность обжечь слизистую или гортань.

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#кофе
#чай
#здоровье
#напитки
#врач
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Эндокринолог Павлова: Сбалансированное питание сохранит здоровье щитовидки
29 ноября 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/unomat

Врач-эндокринолог Ольга Павлова перечислила основные привычки и меры по сохранению здоровья щитовидной железы, среди которых назвал сбалансированное питание.
«Питание должно быть сбалансированным и включать в себя витамин D, селен и йод. Эти витамины и микроэлементы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах. Эти продукты обеспечат организм всем необходимым для здоровья и нормального функционирования щитовидной железы», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Павлова.

Кроме этого, здоровью щитовидки способствуют умеренные физические нагрузки, уменьшение стрессовых состояний, отказ от вредных привычек.

Кроме того, врач рекомендовала регулярно осматриваться у врачей.

Ранее Минпромторг выявил недоброкачественные лекарства из Индии. Таких препаратов выявили почти половина. Однако, как пишут argumenti.ru, индийская фармакология всё равно имеет хорошую репутацию на мировом рынке, Индия поставляет в Россию противовирусные, обезболивающие, жаропонижающие препараты, а также применяемые в онкологии.

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#лекарства
#врач
#питание
#здоровье
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Диспансеризацию в Одинцовском округе за 10 месяцев прошли более 102 тыс человек
29 ноября 2023, 19:16

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Диспансеризацию в одинцовских поликлиниках за 10 месяцев текущего года прошли более 92 тыс человек, а в Центре диспансеризации «Здоровье Подмосковью» – более 10 тыс пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Центр открылся в городском округе в 2023 году. Все необходимые обследования там можно пройти всего за два часа. При обследовании в центре исключено пересечение с болеющими пациентами. 
«Приёмы в Центре диспансеризации ведут врачи общей практики и специалисты узких направлений. Здесь есть кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. Посетители могут сделать флюорографию и маммографию. Пройти диспансеризацию можно в будние дни с 8 до 20 часов, а также в субботу. В центре оборудованы комфортные зоны ожидания», – рассказал замглавы Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.
В пресс-службе напомнили, что диспансеризация – первый шаг для определения состояния здоровья человека. Регулярный профосмотр позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и начать лечение вовремя. 

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#одинцово
#здоровье
#здравоохранение
#диспансеризация
#московская область
#подмосковье
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Эпидемиолог Покровский: Скоро установят возбудителя пневмонии в провинциях КНР
29 ноября 2023, 18:56

Фото: istockphoto.com/Niphon Khiawprommas

Академик РАН, эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский заявил, что возбудителя загадочной пневмонии, которая обнаружилась в некоторых провинциях КНР, скоро установят.
Специалист призвал не паниковать по этому поводу и не бояться новой эпидемии.

«Есть специальные программы по выделению новых и неизвестных возбудителей. Поэтому я думаю, что скоро мы точно узнаем, что там происходит. Пока должны быть проведены соответствующие исследования. Китайцы вполне способны такие исследования провести, и скоро опубликуют эти данные», — отметил в беседе с «Царьградом» Покровский.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о серьёзных последствиях отсутствия головного убора зимой. Так, по словам врача, так можно подхватить много заболеваний. Он отметил, что переохлаждение может стать причиной скарлатины, ангины, гломерулонефрита.

Опасны прогулки без шапки и для людей, которые страдают хроническими заболеваниями, такими, как тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит.

«Если человек застудил на морозе среднее ухо, впоследствии у него может развиться менингит, потому что внутреннее ухо находится близко к мозгу и мозговым оболочкам. Это, по правде говоря, самое неприятное, что может спровоцировать прогулка без шапки», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

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#врач
#менингит
#медицина
#наука
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Гинеколог Зарочинцева: рак может развиться из-за ожирения
Гинеколог Зарочинцева заявила, что ожирение может спровоцировать развитие рака
29 ноября 2023, 18:48

Фото: IStock/Panuwat Dangsungnoen

Ожирение может спровоцировать развитие онкологии. Об этом на VII Съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья» рассказала заместитель директора по научной работе Московского областного института акушерства и гинекологии Нина Зарочинцева.
По словам специалиста, многие заболевания, связанные с гинекологией, на ранней стадии могут выявить терапевты и врачи общей практики. Медикам важно обращать на образ жизни пациенток и предупреждать их о возможных последствиях некачественного питания или вредных привычек.
«Известно, что у пациенток с ожирением высока вероятность развития рака. В первую очередь, рака эндометрии, рака молочной железы и рака почек. Это важно знать терапевтам, потому что совместная работа позволяет выявлять серьезные заболевания на ранней стадии и вовремя начать профилактику», – отметила Зарочинцева.
На мероприятии гинеколог напомнила, что Московская область с 2008 года проводит программу по вакцинации против вируса папилломы человека. Благодаря этому удалось сократить количество случаев заболеваемости ВПЧ, а, следовательно, снизить число людей в зоне риска развития рака шейки матки.
«Если посмотреть данные статистики, то на сегодняшний день мы имеем снижение заболеваемости раком шейки матки у женщин в группе до 24 лет и имеем снижение вируса папилломы человека ассоциированных заболеваний. Напомню, что Московская область была первым регионом в России, где была внедрена программа по вакцинации от ВПЧ. И согласно нормативным документам, вакцины против ВПЧ войдут в национальный календарь в 2026 году», – добавила специалист.   
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#московская область
#врачи
#вакцины
#заболевания
#гинеколог
#рак
#онкология
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Профессор Каратеев назвал главную причину осложнения при артрите
29 ноября 2023, 18:03

Фото: Константин Семенец

Многие россияне занимаются самолечением при ревматических заболеваниях, что усложняет процесс восстановления в будущем. Об этом рассказал руководитель отделения ревматологии, руководитель Московского областного ревматологического центра, профессор кафедры терапии МОНИКИ Дмитрий Каратеев.
По словам специалиста, к врачу-ревматологу нужно обращаться при первых болях в суставах им при первых признаках ревматической болезни. Это позволит выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить опасные последствия.
«К сожалению, у очень многих пациентов симптоматика хронических воспалительных ревматических заболеваний бывает стерта. Например, сустав может заболеть, потом пройти, а потом опять заболеть. Или, например, если у человека начинаются в боли в позвоночнике, это может быть банальное дегенеративное заболевание, которое у нас часто называют остеохондрозом, а может быть и болезнью Бехтерева. И зачастую пациенты занимаются самолечением, принимают анальгетики, приходят к врачу поздно», – сказал Дмитрий Каратеев.
Иногда проблемы в установлении диагноза возникают и в кабинете терапевта. По словам ревматолога, не всегда врачи общей практики могут назначить верное лечение и вовремя направить к специалисту узкой направленности.

Чтобы сократить количество таких случаев на базе Московского областного научно­-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского организовали VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». В рамках форума врачи поделились друг с другом результатами исследований, личным опытом и методами выявления различных заболеваний на ранней стадии. 

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#врачи
#лечение
#пациенты
#болезни
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Россиянам раскрыли опасные последствия отсутствия прогулок
Врач Ворожбит: Отсутствие прогулок может привести к апатии
29 ноября 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач Светлана Ворожбит заявила, что, если долго не выходить на улицу, можно начать чувствовать себя плохо, ощущать апатию и слабость.
«Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшается сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме», — добавила в беседе с Газета.ру Ворожбит.

Она отметила, что прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет, активируют когнитивные способности, а ходьба сама по себе оказывает позитивное влияние на мышцы и кости, в частности, на позвоночник.

Врач рекомендовала прогулки пожилым людям, тем, кто страдает лишним весом, сахарным диабетом, а также они будут полезны для людей, чья работа связана с сидячим образом жизни и чьи физические активности в принципе минимальны.

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#иммунитет
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