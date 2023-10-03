Подмосковные врачи извлекли из носа маленькой девочки бумажку, с которой она ходила 2 недели

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Врачи провели обследование малышки и нашли в её носу инородное тело в полости носа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Позже врачи узнали, что девочка в процессы игры вдохнула бумажку и не рассказала родителям об этом.
Девочка ходила с бумажкой в носу около двух недель, врачи приняли решение о проведении операции по извлечению инородного предмета.
Врач также отметила, что ребёнок находился на протяжении двух недель в опасном положении, так как даже маленькое инородное тело в носу могло вызвать асфиксию с летальным исходом.
«Мы приняли решение о проведении операции. Она проводилась под общим наркозом. Учитывая длительное нахождение в полости носа инородного тела, оно было спаяно со слизистой оболочкой, что представляло определенные трудности при оперативном вмешательстве. Тем не менее, с помощью эндоскопических инструментов находка была благополучно извлечена. Малоинвазивная операция прошла успешно и заняла не более 20 минут», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.
На сегодняшний день юная пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.
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