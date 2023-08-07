Подмосковные врачи помогли родить пациентке с пересаженными лёгкими

Фото: Минздрав МО
Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли стать матерью пациентке с трансплантированными лёгкими. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИАГ с 14 недель беременности наблюдалась 27-летняя пациентка с пересаженными лёгкими. Как оказалось, пациентке с рождения был поставлен диагноз муковисцидоз. Это редкое наследственное заболевание поражает железы внешней секреции и вызывает нарушения в работе органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
В начале 2021 года пациентке провели двухстороннюю трансплантацию лёгких. А в 2022-м у неё наступила беременность, которая протекала сложно.
Беременная неоднократно госпитализировалась в МОНИИАГ. Во втором триместре ей была подобрана инсулинотерапия, учитывая наличие муковисцидозного сахарного диабета. С начала третьего триместра проводилось лечение из-за угрозы преждевременных родов. Уже на сроке 37-38 недель ей сделали плановое кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2820 г и ростом 48 см. Сейчас маленького пациента долечивают в Московском областном перинатальном центре. Скоро он будет выписан. Скрининг на муковисцидоз у него отрицательный.
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В начале 2021 года пациентке провели двухстороннюю трансплантацию лёгких. А в 2022-м у неё наступила беременность, которая протекала сложно.
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Лора Луганская