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Подмосковные врачи помогли родить пациентке с пересаженными лёгкими

07 августа 2023, 10:40

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли стать матерью пациентке с трансплантированными лёгкими. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИАГ с 14 недель беременности наблюдалась 27-летняя пациентка с пересаженными лёгкими. Как оказалось, пациентке с рождения был поставлен диагноз муковисцидоз. Это редкое наследственное заболевание поражает железы внешней секреции и вызывает нарушения в работе органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

В начале 2021 года пациентке провели двухстороннюю трансплантацию лёгких. А в 2022-м у неё наступила беременность, которая протекала сложно.


Беременная неоднократно госпитализировалась в МОНИИАГ. Во втором триместре ей была подобрана инсулинотерапия, учитывая наличие муковисцидозного сахарного диабета. С начала третьего триместра проводилось лечение из-за угрозы преждевременных родов. Уже на сроке 37-38 недель ей сделали плановое кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2820 г и ростом 48 см. Сейчас маленького пациента долечивают в Московском областном перинатальном центре. Скоро он будет выписан. Скрининг на муковисцидоз у него отрицательный.

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В 2023 году отремонтируют ещё 51 объект здравоохранения
07 августа 2023, 11:08

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи.
На сегодняшний день специалисты проводят ремонтные работы в 80 объектах здравоохранения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это и капитальный, и текущий ремонт. 
«Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здрава», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
На ремонт медицинских учреждений будет выделено свыше 700 миллионов рублей. 

В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.

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#пациент
#ремонт
#программа
#светлана стригункова
#здравоохранение
#больница
#поликлиника
#стационар
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Верховный суд решил запретить россиянам проходить УЗИ без направления врача
07 августа 2023, 10:56

Фото:istockphoto/Nature

Верховный суд РФ не разрешил гражданам проходить УЗИ без направления врача. Данный судебный акт разместили на сайте суда.
Суд принял данное решение после того, как рассмотрел жалобу пациентки, столкнувшейся с отказом в проведении УЗИ в частной клинике без направления от специалиста.
 
Истица считает, что требование закона о получении предварительного меднаправления на УЗИ ограничивает её права. В иске было подчёркнуто, что закон обязывает специалиста, который выписывает направление, указывать место проведения процедуры, а это негативно сказывается на конкуренцию в области оказания медицинских услуг.
 
Позже в суд поступили письменные возражения от Минздрава, где сообщалось, что необходимо сохранить существующие нормы, чтобы обеспечить принципы безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд встал на сторону Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что приоритет в поставках медицинской продукции для объектов здравоохранения должны иметь отечественные производители. Также министр отметил, что на международных форумах Минздрав видит «так называемый вау-эффект» от зарубежных специалистов после знакомства с российскими технологиями.

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#узи
#здоровье
#медицина
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Нарколог Масякин развеял миф о безопасной дозе алкоголя
Нарколог Масякин назвал мифом существование безопасной дозы алкоголя
07 августа 2023, 03:53

Фото: istockphoto/bhofack2

Главный нарколог столицы Антон Масякин опроверг идею о безвредной дозе алкоголя.
«Никакой безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальные порции алкоголя негативно влияют на организм, снижая когнитивные функции и замедляя реакцию», — цитирует специалиста «Мослента».
Масякин утверждает, что даже регулярное употребление небольших доз, например, бокала вина каждый день, может привести к алкогольной зависимости из-за изменений в нервной системе.

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#алкоголь
#шашлык
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Эксперты рассказали, какая кислотность должна быть у уксуса, чтобы избежать отравления
06 августа 2023, 13:26

Фото: Istockphoto / merc67

Из-за возросшей популярности консервов с низким содержанием уксуса эксперты по безопасности пищевых продуктов напоминают о необходимости использовать уксус кислотностью 5% и более. Это сохранит продукты и поможет избежать болезней.
healthnews пишет, что консервирование или заморозка овощей и фруктов повышают сохранность продуктов. Но во время консервирования необходимо строго соблюдать правила, чтобы избежать порчи продуктов при их хранении.
 
«Уксусы с концентрацией кислоты менее 5% никогда не должны использоваться для домашнего консервирования продуктов. Они могут привести к небезопасному уровню pH и порче еды», —рассказала директор Сети технической помощи Мелисса Райт.
Добавление лимонного сока или 5%-го уксуса к целым, измельченным или выжатым помидорам во время консервации требуется, чтобы повысить кислотность, это касается и консервирования под давлением.
 
Это связано с тем, что бактерии, которые вызывают отравление ботулизмом, растут в закрытых банках при комнатной температуре, если рН продуктов выше 4,6. Современные томаты имеют значения pH 4,6 и выше, поэтому без уксуса не обойтись.

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#еда
#продукты
#отравление
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Ревматолог Кусевич перечислила неожиданные причины суставных болей
05 августа 2023, 12:21

Фото: istockphoto/Chinnapong

Врач-ревматолог Дарья Кусевич назвала несколько на первый взгляд неожиданных причин появления болей в суставах. По словам специалиста, поводом для их возникновения могут стать различные инфекции, в том числе передающиеся половым путем.
В беседе с изданием «Москва24» ревматолог пояснила, что сустав — это место соединения двух костей. Он дает человеку возможность сгибать конечности. Многие думают, что болезнь суставов — исключительная прерогатива людей пожилого возраста. Однако это не так. С болезненными ощущениями в суставах зачастую сталкиваются и люди пожилого возраста.

В этом случае дискомфорт связан как правило с инфекционными заболеваниями. В их ряду можно выделить грипп и коронавирус. Вирус при этом попадает в ткани, разносится кровотоком и постепенно повреждает мышцы и суставные капсулы, рассказала ревматолог. Причиной проблем с суставами могут быть также бактериальные инфекции, чаще всего передающиеся половым путем. В большинстве случаев они поражают коленные суставы. Чтобы избежать появления неприятных симптомов, следует укреплять иммунитет и соблюдать половую гигиену, заключила специалист.

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Названы причины хруста в суставах

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#вирус
#грипп
#болезнь
#коронавирус
#иммунитет
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Кардиолог Хорошев предупредил об опасности жары для курящих людей
05 августа 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Pheelings Media

Во время жаркой погоды у курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. В группе риска также находятся беременные женщины, пожилые люди, дети до семи-восьми лет, люди с избыточным весом.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев. Специалист отметил, что никотин провоцирует резкое усиление гипоксии, то есть способствует состоянию кислородной недостаточности. А при аномальной жаре это особенно опасно. Также велика опасность обострений для людей с заболеваниями эндокринной системы — сахарным диабетом, любые поражения щитовидной железы, при которых нарушается выработка гормонов. Прежде всего в жаркую погоду врач рекомендует отказаться от алкоголя, кофе и сладкой газированной воды.

Следует также исключить повышенные физические нагрузки и пристальное внимание уделить рациону. Нужно исключить острую, жирную, тяжелую, мясную пищу, советует кардиолог. При высоких температурах предпочтение лучше отдавать овощной диете. Мясо стоит заменить рыбой. Нужно также есть гречку, кунжут, ягоды, орехи. Жаркую погоду лучше пережидать дома, чтобы снизить риск получения теплового удара, заключил эксперт.

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#кардиолог
#ягоды
#врач
#мясо
#кофе
#опасность
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Более 100 семей собрал Фестиваль грудного вскармливания в Балашихе
04 августа 2023, 21:55

Фото: Минздрав МО

Московский областной перинатальный центр провёл в Балашихе Фестиваль грудного вскармливания. Поделиться опытом и получить ценные знания собрались более 100 семей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фестиваль был приурочен к Неделе грудного вскармливания, которая отмечается с 1 по 7 августа. Участники послушали доклады врачей и специалистов о преимуществах и правильной технике грудного вскармливания, последних научных исследованиях в этой области
«Это важный шаг в популяризации грудного вскармливания. Мы стремимся создать сообщество, где молодые мамы могут обмениваться опытом и получать поддержку. Это важно не только для здоровья младенцев, но и для психологического комфорта матерей», – сказала главврач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.
Участники также изготовили куклы «Кормилица» и прошли арт-терапию от перинатального психолога.

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#ребёнок
#младенец
#врачи
#семья
#подмосковье
#московская область
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Вирусолог Жемчугов рассказал о нашествии клещей на западные районы России
04 августа 2023, 20:00

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Трагическая смерть 17-летнего хоккеиста Евгения Хвалько от клещевого вирусного энцефалита вновь заставила задуматься о серьезной опасности, которую несет маленькое кровососущее насекомое. О том, есть ли способ защиты от болезни, рассказал врач-иммунолог, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
В беседе с «Комсомольской правдой» специалист отметил, что специфического лекарства от вирусного клещевого энцефалита в настоящее время не существует. Его пробуют лечить препаратами из группы пептидных иммуностимуляторов. Однако гарантированно защищает от этого заболевания только вакцина. В организме есть практически все, чтобы противостоять инфекции, но работа защитных молекул самостоятельно не включается, ее запускает именно вакцина.

Вирусолог отметил, что с каждым годом клещей становится все больше на западных территориях России. Еще в 70-е годы прошлого века они были в основном за Уралом, потом переместились в Коми, затем в Карелию. Сейчас они встречаются в больших количествах и на Северо-Западе, и на Юго-Востоке Московской области.

По данным министерства здравоохранения, ежегодно в России регистрируется более 500 тысяч обращений граждан к медикам после укусов клещей. Причем именно сейчас практически во всех регионах страны наступил сезон их активности.

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#лекарства
#вакцина
#страны
#заболевания
#вирусолог
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Невролог Орлов: Постковидный синдром способен поразить любые органы
04 августа 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов предупредил об опасности постковидного синдрома, который может поразить любые органы человека, и добавил, что это состояние развивается в течение 12 недель после болезни.
«Постковидный синдром может поразить любую систему. Под угрозой оказываются все органы человека. Течение также бывает совершенно разное: как волнообразное, то есть симптомы нарастают и пропадают, так и постоянное», — сказал в беседе с Pravda.Ru Орлов.

К признакам постковидного синдрома врач отнёс парализующую слабость, одышку, неполный вдох, тяжесть в груди и др. Среди симптомов встречаются и весьма нетипичные, такие, как туман в голове, дезориентацию в пространстве, нарушение сна, панические атаки и даже галлюцинации.

Для определения данного состояния необходимо обратиться к специалистам, которые соберут полный анамнез и поставят точны диагноз. Поскольку обычные препараты при постковидном синдроме могут не помогать, то к каждому пациенту, по словам врача, нужен индивидуальный подход лечения медиков.

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#врач
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#диагноз
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#здоровье
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Подмосковье ищет медработников