Подмосковные врачи помогли родить женщине с тяжёлым нервным заболеванием

Фото: Минздрав МО
Врачи из Московской области помогли стать матерью женщине с тяжёлым заболеванием нервной системы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В женскую консультацию Королёвской больницы для ведения беременности обратилась 22-летняя женщина с хроническим заболеванием нервной системы. Как выяснилось, патологию пациентке диагностировали ещё в подростковом возрасте.
Во втором триместре беременности у женщины обострилось неврологическое заболевание. Её экстренно госпитализировали в реанимацию Королёвской больницы, а затем перевели в гинекологическое отделение. После стабилизации состояния она была переведена в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии.
Несмотря на тяжёлое течение заболевания, беременность была пролонгирована до 38-й недели. Роды успешно провели в положенный срок естественным путём. Появилась на свет доношенная девочка весом 3260 г. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.
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«При своевременной постановке на учет по беременности, соблюдении всех рекомендаций специалистов и лекарственной терапии женщина с заболеваниями нервной системы может родить здорового ребёнка. Заболевание при беременности опасно тем, что может привести не только к получению травм, но и преждевременным родам и другим осложнениям», – сказал замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Артур Шахназарян.
Несмотря на тяжёлое течение заболевания, беременность была пролонгирована до 38-й недели. Роды успешно провели в положенный срок естественным путём. Появилась на свет доношенная девочка весом 3260 г. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.
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Лора Луганская