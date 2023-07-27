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Подмосковные врачи помогли родить женщине с тяжёлым нервным заболеванием

27 июля 2023, 12:19

Фото: Минздрав МО

Врачи из Московской области помогли стать матерью женщине с тяжёлым заболеванием нервной системы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В женскую консультацию Королёвской больницы для ведения беременности обратилась 22-летняя женщина с хроническим заболеванием нервной системы. Как выяснилось, патологию пациентке диагностировали ещё в подростковом возрасте.
«При своевременной постановке на учет по беременности, соблюдении всех рекомендаций специалистов и лекарственной терапии женщина с заболеваниями нервной системы может родить здорового ребёнка. Заболевание при беременности опасно тем, что может привести не только к получению травм, но и преждевременным родам и другим осложнениям», – сказал замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Артур Шахназарян.

Во втором триместре беременности у женщины обострилось неврологическое заболевание. Её экстренно госпитализировали в реанимацию Королёвской больницы, а затем перевели в гинекологическое отделение. После стабилизации состояния она была переведена в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии.

Несмотря на тяжёлое течение заболевания, беременность была пролонгирована до 38-й недели. Роды успешно провели в положенный срок естественным путём. Появилась на свет доношенная девочка весом 3260 г. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.

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#минздрав мо
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#беременные женщины
#здравоохранение
#акушерство
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#московская область
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В Подмосковье уже почти 45 тыс. женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности
27 июля 2023, 11:40

Фото: istockphoto / Kostikova

В Московской области для всех женщин, вставших на учет по беременности, доступна услуга индивидуального сопровождения беременности.
В Московской области в этом году появилась услуга индивидуального сопровождения беременности, благодаря проекту «Наша женская консультация», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В рамках услуги индивидуального сопровождения, за беременной женщиной закрепляется ответственный сотрудник, который производит запись пациентки на все процедуры: записывает пациентку на скрининг, приемы и консультации к врачам, в том числе узкопрофильным, будет напоминать о визитах, информировать о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, проводимых в родильных домах и перинатальных центрах и многое другое.
«В такой особенный период важно, чтобы женщина могла задать волнующие ее вопросы опытному специалисту. Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер. Всего с начала года услугой воспользовались уже 43,6 тыс. женщин», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Чтобы встать на учет необходимо обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания.

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#беременные женщины
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Диетолог Королёва рассказала, какие арбузы могут привести к отравлению
27 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/Nadya So

Нельзя покупать разрезанный арбуз, он может быть опасен для здоровья. Об этом «Москва 24» сообщила врач -терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.
Разрезанную половину арбуза, которая лежит на прилавке, покупать опасно, поскольку туда попадет большое количество бактерий, которые в сладкой среде сразу же начинают размножаться. Употребление в пищу такого продукта может привести к отравлению.

Врач в беседе с «Москва 24» посоветовала покупать целый арбуз без трещин и обязательно с жёлтым пятном – это показатель того, что арбуз долго созревал, а значит полезен и не содержит нитратов.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» назвала суточную норму употребления арбуза. 

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#арбуз
#диетолог
#здоровье
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Стоматолог Рындина назвала продукты, которые вредят зубам
27 июля 2023, 10:59

Фото: iStock/PIKSEL

Врач-стоматолог общей практики Таисия Рындина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы сохранить здоровье зубов.
Самыми вредными напитками считаются газированные, сладкие, высококислотные напитки. К ним относятся соки, энергетики, газировки. Их употребление приведёт к возникновению кариеса, разрушению эмали зубов.

Врач подчеркнула, что для зубов опасна как твёрдая, так и мягкая пища. Первая оказывает негативное механическое воздействие, а вторая создаёт почву для бактерий.

Стоматолог в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько советов читателям. Во-первых, нужно чаще есть овощи и фрукты. Они содержат мало углеводов и в меру жёсткие, что позволяет при пережёвывании убрать часть зубного налёта. А из напитков лучше выбрать простую негазированную воду.
 
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#врач
#стоматолог
#напитки
#пища
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В МОНИКИ спасли пациента с опухолью в сердце величиной с яблоко
27 июля 2023, 10:00

Фото: Минздрав МО

Кардиохирурги МОНИКИ спасли жизнь пациента с опухолью в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
61-летний мужчина с жалобами на слабость и одышку поступил в Солнечногорской больницы. Эхокардиографиия выявила у него огромную опухоль, занимавшую почти всю полость левого предсердия. Она препятствовала кровотоку через митральный клапан. Из-за этого органы не получали достаточно кислорода. Опухоль достигала величины среднего яблока – 9х5 см. 
 
После диагностики мужчину перевели в отделение кардиохирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Там ему сделали операцию. Сначала была удалена опухоль левого предсердия, а затем выполнено коронарное шунтирование. 
 
Послеоперационная гистология подтвердила, что новообразование было доброкачественным. Пациента выписали на 11-е сутки после хирургического вмешательства. Дальнейшая реабилитация ему не понадобилась.

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Ученые исследовали эволюцию смертельно опасного для детей вируса
27 июля 2023, 09:11

Фото: istockphoto/JHDT Stock Images LLC

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в составе международной научной группы исследовали механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных.
Полученные результаты будут способствовать совершенствованию вакцин и препаратов для борьбы с патогеном, а также позволят разработать специальный режим питания для заболевших. Результаты научных изысканий опубликованы в журнале The Journal of King Saud University – Science.

Бокавирус человека (HBoV) — это ДНК-вирус, который, как правило, не опасен сам по себе. Но он провоцирует развитие множества других инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он осложняет течение целого ряда заболеваний. Особенно опасны бокавирусы для пациентов с ослабленным иммунитетом и онкологическими заболеваниями.Чаще всего HBoV встречается у детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.

Ученые СКФУ приняли участие в масштабном международном исследовании вместе с коллегами из Индии, Австрии, Саудовской Аравии и Великобритании. Проведенные эксперименты по определению механизмов молекулярной эволюции вируса позволили не только лучше понять структуру и развитие патогена, но и создать специальное питание, облегчающее течение болезни. Также ведется работа над созданием препаратов, которые смогут подавлять вирус на молекулярном уровне.

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#ученые
#вирус
#работа
#болезнь
#питание
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Онколог Сысоев назвал тревожные симптомы аденомы и рака простаты
Онкоуролог Сысоев: Трудности с мочеиспусканием могут быть симптомом аденомы простаты
27 июля 2023, 04:47

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Онкоуролог и андролог Александр Сысоев перечислил симптомы аденомы и рака простаты. Об этом пишет РИАМО.
По словам специалиста, аденома простаты - это доброкачественная опухоль, которая появляется при разрастании клеток предстательной железы. Ее наличие можно определить по давлению на мочевой пузырь и необходимости тратить больше времени на процесс мочеиспускания. Кроме того, в конце мочеиспускания могут наблюдаться необычные выделения, а поток мочи стать более слабым, добавил Сысоев.

При этом «тихий» рак простаты зачастую маскируется под аденому или простатит. Отличить его можно по затрудненному мочеиспусканию и боли при походе в туалет, пояснил онколог.

Сысоев предупредил, что в группе риска находятся мужчины старше 50 лет, часто имеющие генетическую предрасположенность, избыточный вес, страдающие диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Гинеколог Луценко рассказала о плюсах секса для здоровья
#опухоль
#мужчины
#рак
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Гинеколог Луценко рассказала о плюсах секса для здоровья
27 июля 2023, 02:37

Фото: iStock/grinvalds

Акушер-гинеколог Ольга Луценко рассказала «Комсомольской правде», что регулярная сексуальная близость способствует повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти, а также снижает риск весьма многих заболеваний.
По словам Луценко, благодаря сексу в организме человека вырабатываются четыре основных «гормона счастья»: дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин. Благодаря им усиливается кровоснабжение всех жизненно важных органов, включая мозг, сердце и почки. А это, в свою очередь, ведет к повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти, внимания, а также других когнитивных способностей.

Также благодаря сексу снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета, поскольку занятия любовью эквивалентны тренировке в фитнес-клубе.

Наконец, регулярная половая близость способствует профилактике многих мужских и женских болезней, поскольку улучшается кровоток в области малого таза.

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#гинеколог
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Стоматолог Шемякина предупредила о вреде жевательной резинки для зубов
26 июля 2023, 21:46

Фото:istockphoto/insta_photos

Жевательная резинка, особенно с сахаром, может спровоцировать кариес и разрушить зубную эмаль.
Об этом рассказала стоматолог-терапевт Людмила Шемякина «Известиям».
 
По словам специалиста, при выборе жевательной резинки надо внимательно читать состав. Предпочтение нужно отдавать вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса. Также можно найти специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые производят для профилактики кариеса.
 
Но некоторым людям противопоказано жевать резинку. Людмила Шемякина рассказала, что стоит воздержаться от этой привычки при диагностированном бруксизме, наличии временных пломб и любых ортодонтических конструкций.
 
Жевательную резинку не стоит жевать чаще 2 раз в день и дольше 10 минут после еды. Привычка может привести к проблемам с желудком из-за усиленной выработки слюны и желудочного сока.

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#зубы
#жевательная резинка
#кариес
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Гастроэнтеролог Грек рассказала, как избежать рака при желчнокаменной болезни
26 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/demaerre

Люди, страдающие желчнокаменной болезнью, более предрасположены к раку желчного пузыря. Об этом рассказала гастроэнтеролог, заместитель главного врача петербургской клиники Мария Грек и объяснила, как можно этого избежать.
По словам врача, в России рак желчного пузыря – на самый распространенный вид онкологии. При этой его могут вызвать хронические инфекции, паразитарные болезни и камни в желчном пузыре.

«Риск рака повышается только на фоне наличия крупных камней от 2-3 см в диаметре. Желчная колика и холецистит являются более вероятными вариантами развития событий. Также риск развития онкологии повышает лишний вес и сахарный диабет», - уточнила Грек.

При этом обнаружить онкологию на ранней стадии выявить не так просто так, как они часто симулируют холецистит. Основными симптомами являются боли под ребрами или в правом боку, приступы тошноты, редкая рвота, быстрое снижение веса. Кроме того, периодическая желтуха также может указывать на рак желчного пузыря.

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