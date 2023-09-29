Подмосковные врачи помогли родить жительнице Запорожской области с опухолью мозга

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Нейрохирурги и онкологи медучреждения успешно подобрали женщине противосудорожные препараты, провели МРТ-исследование мозга и предложили нейрохирургическое лечение. При этом больная отказалась прерывать беременность.
«Было решено готовить пациентку к естественным родам. Учитывая тяжесть неврологического заболевания, важно было не допускать у неё длительных потуг. Поэтому ей установили катетер для эпидуральной анестезии. В результате родился здоровый мальчик весом 2620 г и ростом 48 см. Послеродовый период протекал без осложнений. Сейчас мама и малыш уже выписаны домой», – рассказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.Сейчас женщина проходит обследование в специализированном медучреждении, где будет решён вопрос о лечении её основного заболевания.
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