Подмосковные врачи помогли родить жительнице Запорожской области с опухолью мозга

Жительницы Московской области в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Проведение процедур ЭКО и криопереноса стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в нацпроект «Демография», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту. В нашем регионе такие репродуктивные технологии применяются с 2013 года. Всего с начала года было проведено уже более 4 тысяч процедур ЭКО и еще порядка 2 тысяч запланировано до конца года», — сказала Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Процедуры проводятся бесплатно пр наличии квоты у пациентки. Подробнее о получении процедур можно узнать на сайте.

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