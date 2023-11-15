Подмосковные врачи приняли участие в Форуме детских хирургов России

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Также о эффективности применения повязок с отрицательным давлением при раневых осложнениях после малоинвазивной торакопластики рассказал детский хирург МОНИКИ им. Владимирского Владислав Дурягин.
Стоит отметить, что своевременное использование вакуумных повязок помогает полноценно заживлять раны без необходимости удалять корригирующие пластины.
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