Подмосковные врачи прооперировали девушку, получившую травму на занятиях танцами

Фото: Минздрав МО
В полости сустава у пациентки была кровь. Врачи сделали пункцию сустава и получили 80 мл свежей крови с примесью жира. Это свидетельствовало о повреждении костных структур. Чтобы подтвердить диагноз, потребовалось МРТ-обследование.
Сейчас девушка восстанавливается после хирургического лечения. Впереди её ждёт длительный курс реабилитации.
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