Подмосковные врачи прооперировали пациента, две недели ходившего со сломанной ногой

Фото: Минздрав МО
Врачи Ивантеевского филиала Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова прооперировали мужчину, который две недели ходил со сломанной ногой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
57-летний мужчина возвращался домой в нетрезвом состоянии и упал на лестничной клетке. Соседи занесли его домой, но врача вызвали только через две недели, когда обломок кости у пациента вышел наружу на 4 см. В течение двух недель мужчина находился без повязок, образовавшуюся рану ничем не обрабатывал. Это привело к нагноению гематомы.
В итоге вызванные врачи отвезли мужчину в больницу. Из-за его состояния вместо гипсовой фиксации ему поставили скелетное вытяжение на шине Белера. Параллельно проводилось лечение нагноившейся раны и гематомы. Затем пациента перевели в травматологическое отделение.
Из-за несвоевременного обращения к врачам у пациента укоротилась конечность. Чтобы это исправить, через полгода года нужно провести реконструктивную операцию.
Сейчас пациент выписан и находится на амбулаторном наблюдении.
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В итоге вызванные врачи отвезли мужчину в больницу. Из-за его состояния вместо гипсовой фиксации ему поставили скелетное вытяжение на шине Белера. Параллельно проводилось лечение нагноившейся раны и гематомы. Затем пациента перевели в травматологическое отделение.
Сейчас пациент выписан и находится на амбулаторном наблюдении.
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Лора Луганская