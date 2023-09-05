Подмосковные врачи прооперировали подростка, упавшего с электросамоката

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Врачи прооперировали подростка со стержневым дистракционным аппаратом на ноге, упавшего с электросамоката в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице.
16-летний подросток обратился в областную детскую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) после падения с электросамоката, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В МОДКТОБ ранее юноше был установлен стержневой дистракционный аппарат, который ему установили после давней травмы.
Травма, полученная при падении с электросамаката, заставила пациента обратиться к врачам за помощью снова, в связи с тем, что лечение с помощью стержневого дистракционного аппарата нарушилось.
С помощью хирургического вмешательства врачи провели демонтаж стержневого дистракционного аппарата, который деформировался после падения. Также, пациенту наложили гипс для полного восстановления кости.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день состояние пациента улучшилось, его выписали для прохождения дальнейшей реабилитации.
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В МОДКТОБ ранее юноше был установлен стержневой дистракционный аппарат, который ему установили после давней травмы.
«5 лет назад наш пациент получил травму, вследствие которой произошло закрытие одной из зон роста бедренной кости и сформировалось укорочение одной из нижних конечностей на 6 см. В апреле этого года специалисты нашей больницы выполнили наложение стержневого дистракционного аппарата и остеотомию бедренной кости, то есть мы пересекли кость и при помощи специального аппарата постепенно сформировали в промежутке костный регенерат для удлинения конечности», — прокомментировал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Травма, полученная при падении с электросамаката, заставила пациента обратиться к врачам за помощью снова, в связи с тем, что лечение с помощью стержневого дистракционного аппарата нарушилось.
С помощью хирургического вмешательства врачи провели демонтаж стержневого дистракционного аппарата, который деформировался после падения. Также, пациенту наложили гипс для полного восстановления кости.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день состояние пациента улучшилось, его выписали для прохождения дальнейшей реабилитации.
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Алиса Сергиенко