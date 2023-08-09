Подмосковные врачи прооперировали юношу, пострадавшего из-за лобового столкновения с КамАЗом

Строительная готовность объекта составляет 70%, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Взрослая поликлиника в микрорайоне Рекинцо обслуживает более 45 тыс. жителей Солнечногорска. Это главная поликлиника в округе. Благодаря ремонту, планируется создать комфортные условия и для работы медицинских специалистов, и для пребывания пациентов. Все самые востребованные кабинеты врачей перенесены на 1-й этаж, также с 4-го этажа на 1-й переведен рентген-кабинет, установлены новые лифтовые кабины, с учётом расширения дверей для доступа маломобильных граждан», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Ремонтные работы в медицинском учреждении проводятся основываясь на новый стандарт – «Поликлиника перезагрузка».

В обновлённой поликлинике оборудуют кабинеты: телемедицинских консультаций, выписки электронных рецептов на льготные лекарства, а также для удобства жителей появятся новые комфортные зоны ожидания приема врача и буфет.

Завершение капитального ремонта медучреждения намечается на конец 2023 года.

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