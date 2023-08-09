Подмосковные врачи прооперировали юношу, пострадавшего из-за лобового столкновения с КамАЗом

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Врачи выяснили, что после столкновения с КамАЗом подросток перелетел с заднего сидения, застряв в лобовом стекле легкового автомобиля. Экстренные службы доставали парня из легкого автомобиля.
«Во время операции мы сопоставили отломки бедра и зафиксировали их металлической пластиной. Молодому человеку предстоит длительное восстановление и повторная операция для удаления металлических конструкций после полного сращивания костей. Переломы, захватывающие грудную клетку и нижнюю часть спины, срастутся без хирургической помощи», — рассказал врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.На данный момент подросток чувствует себя лучше, ему предстоит длительная реабилитация и ещё одна операция.
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