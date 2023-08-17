Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорожденному с патологией кишечника

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Под атрезией двенадцатиперстной кишки понимается, что два конца не были соединены между собой и заканчивались слепо.
Операцию проводили опытные хирурги Московского областного перинатального центра.
«Операция проходила открыто из мини-доступа. Были найдены оба конца атрезированной кишки, на них был наложен анастомоз по Кимура. То есть две кишки особым образом были пересечены — одна вдоль, другая поперек и сшиты между собой в виде ромба. В результате нам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта», — рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра Юлия Шугина.После операции через небольшой промежуток времени врачи провели повторную диагностику, которая показала, что проходимость кишечника удалось полностью восстановить.
Малыш с множественными патологиями на сегодняшний день ещё находится под наблюдением врачей.
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