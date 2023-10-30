Подмосковные врачи провели уникальную внутриутробную операцию

«При возникновении фето-фетального трансфузионного синдрома на ранних сроках беременности самым эффективным методом лечения является лазерная коагуляция сосудистых анастомозов, которая даёт детям шанс на здоровую жизнь. В ходе такого вмешательства сквозь переднюю брюшную стенку в полость матки под контролем УЗИ вводится фетоскоп с лазером, с помощью которого выполняется пережигание анастомозов – мест соединения сосудов, по которым кровь перетекает от одного плода к другому<…>», - объяснила заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.
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