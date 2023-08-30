Подмосковные врачи рассказали, к чему могут привести прогулки по обочине дороги

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В ходе проведённой диагностики врачи выявили наличие металлического инородного тела в области спинки носа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Позже, он рассказал врачам. что недавно он проходил вдоль оживлённой дороги и почувствовал, что в его глаз от дороги, как будто отскочил небольшой предмет.
«При осмотре — рваная рана левого ската носа около 5 мм. При пальпации в проекции нижних отделов раны определялся округлый неподвижный предмет. После обезболивания выполнена ревизия раны, при помощи зажима извлечена пуля от пневматического пистолета», — сказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.
На сегодняшний день пациент отмечает улучшение состояния, боль ушла, пациента не госпитализировали в медицинское учреждение, поэтому после извлечения инородного тела он был отправлен домой.
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