Подмосковные врачи рассказали, к чему могут привести прогулки по обочине дороги

В Московскую областную больницу имени профессора В.Н.Розанова обратился 30-летний мужчина с жалобами на боль и отек в области глаза.

В ходе проведённой диагностики врачи выявили наличие металлического инородного тела в области спинки носа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Позже, он рассказал врачам. что недавно он проходил вдоль оживлённой дороги и почувствовал, что в его глаз от дороги, как будто отскочил небольшой предмет.





«При осмотре — рваная рана левого ската носа около 5 мм. При пальпации в проекции нижних отделов раны определялся округлый неподвижный предмет. После обезболивания выполнена ревизия раны, при помощи зажима извлечена пуля от пневматического пистолета», — сказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

На сегодняшний день пациент отмечает улучшение состояния, боль ушла, пациента не госпитализировали в медицинское учреждение, поэтому после извлечения инородного тела он был отправлен домой.

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