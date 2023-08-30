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Подмосковные врачи рассказали, к чему могут привести прогулки по обочине дороги

30 августа 2023, 14:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московскую областную больницу имени профессора В.Н.Розанова обратился 30-летний мужчина с жалобами на боль и отек в области глаза.

В ходе проведённой диагностики врачи выявили наличие металлического инородного тела в области спинки носа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Позже, он рассказал врачам. что недавно он проходил вдоль оживлённой дороги и почувствовал, что в его глаз от дороги, как будто отскочил небольшой предмет.


«При осмотре — рваная рана левого ската носа около 5 мм. При пальпации в проекции нижних отделов раны определялся округлый неподвижный предмет. После обезболивания выполнена ревизия раны, при помощи зажима извлечена пуля от пневматического пистолета», — сказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

На сегодняшний день пациент отмечает улучшение состояния, боль ушла, пациента не госпитализировали в медицинское учреждение, поэтому после извлечения инородного тела он был отправлен домой.

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Педиатр Казаринова рассказала, как уберечь ребёнка от инфекций в школе
Педиатр Казаринова: «Необходимо заниматься укреплением иммунитета»
30 августа 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рекомендовала укреплять иммунитет ребёнка, вести здоровый образ жизни, соблюдать все правила гигиены для того, чтобы обезопасить ребёнка от школьных инфекций.
«Необходимо заниматься укреплением иммунитета. Ребёнок должен сбалансированно питаться, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, высыпаться, минимизировать стресс. Часто мыть руки, не трогать лицо руками. Заблаговременно вакцинировать от тех болезней, против которых существует эффективная защита, например от гриппа и ветряной оспы (если ребенок еще не переболел ею)», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Казаринова.

Она уточнила, что в школе ребёнок рискует заразиться такими заболеваниями, как ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, ветряная оспа, грипп и так далее. При этом, по её словам, ответственность по предотвращению заражений ложится как на врача школы, так и на родителей.

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#здоровье
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Подмосковные врачи спасли пациента с ранением в сердце
30 августа 2023, 17:00

Фото: istockphoto / Foremniakowski

В крайне тяжёлом состоянии в Люберецкую областную больницу поступил мужчина, 28 лет, с ножевым ранением в область сердца.

Для спасения жизни пациента врачам необходимо было действовать грамотно и очень оперативно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Счёт жизни шёл на минуты, дежурная бригада хирургов и реаниматологов действовала чётко и быстро. Пациента сразу же подняли в операционную, где ему было экстренно выполнено оперативное вмешательство. Чтобы ушить ранение, хирурги вскрыли грудную клетку, на сердечную мышцу наложили специальные нерассасывающиеся швы, которые со временем зарубцуются. Состояние пациента после такой операции можно было сравнить с последствиями острого инфаркта, когда на сердце тоже образуется рубец», – рассказал заведующий хирургическим отделением стационара № 2 Владимир Мозжегоров.

После проведённой операции лечение пациента продолжилось в реанимации, за его состоянием наблюдали разные врачи. Задачей хирургов было следить за состоянием операционной раны, врачи-реаниматологи боролись с травматическим шоком после сложной операции, врачи функциональной диагностики выполняли ЭКГ, УЗИ сердца и многие другие исследования для контроля за состоянием пациента, терапевты и кардиологи организовывали медикаментозную терапию и осуществляли контроль за самочувствием пациента, чтобы убедиться, что сердечная деятельность не имеет патологических изменений после перенесённого ранения и сложной операции.   

Врачи отработали на отлично и поэтому состояние пациента значительно улучшилось, его уже выписали из больницы домой. 

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В Улан-Удэ медики 20 часов уговаривали родителей дать согласие на операцию ребёнку
30 августа 2023, 16:25

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Хирурги детской республиканской клинической больницы в Бурятии смогли удалить ребёнку аппендицит только после решения суда.
Родители мальчика отказались подписывать согласие на операцию, сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Tg-канале.
 
9-летний мальчик оказался в больнице с подозрением на острый аппендицит. Диагноз подтвердили, врачи решили срочно оперировать ребёнка. Но родители отказались подписывать согласие на операцию и наркоз, заявив, что у сына, вероятно, возникнет аллергическая реакция. В это время состояние мальчика ухудшалось.
 
«Детской республиканской клинической больнице пришлось срочно обратиться с иском в суд Октябрьского района Улан-Удэ с требованием непрепятствования медицинскому вмешательству в отношении несовершеннолетнего ребенка в интересах его здоровья и жизни», — сообщили в ДРКБ.
Суд удовлетворил заявление. Ребёнка прооперировали спустя 20 часов, аллергии не последовало. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.

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#операция
#дети
#родители
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Педиатр Кашкина предупредила о последствиях ношения тяжелого школьного рюкзака
30 августа 2023, 15:41

Фото: istockphoto / Zaikina

Если вес рюкзака превысит норму, ребёнок будет его компенсировать наклонами и прогибами, что негативно скажется на позвоночнике.
Врач-педиатр Татьяна Кашкина рассказала «Известиям», что у школьника усиливается грудной кифоз (искривление верхней части позвоночника, которое приводит к сутулости и согнутости фигуры), а также зажимается поясничный отдел.
 
Вес школьного ранца вместе с учебниками не должен превышать 10% от веса школьника. А вес рюкзака для первоклашек не должен превышать 1,5 кг. При этом, по подсчётам аналитиков, общий вес рюкзака ученика первого класса обычно составляет около 2,6 кг.
 
Рюкзак должен позволять ребёнку свободно и активно двигаться, приседать. Портфель не должен превышать ширину плеч и быть выше него.
 
«Равномерно распределяйте вес внутри рюкзака. Самые тяжелые предметы и учебники располагайте по центру, в большом отделе, ближе к спине. Это снизит нагрузку», —резюмировала Татьяна Кашкина.
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#школьники
#дети
#школа
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Нутрициолог Арзамасцев: Красный перец и корица помогают похудеть
30 августа 2023, 13:25

Фото: istockphoto.com/etienne voss

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что красный перец и корица, а также овощи, фрукты и цитрусовые могут помочь сбросить вес.
«Это могут быть также продукты, богатые клетчаткой. Свежие фрукты, овощи, например зеленые яблоки, огурцы, и цитрусовые – допустим, лимон, грейпфрут тоже немного увеличивают метаболические процессы», – добавил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

Он подчеркнул, что для снижения веса необходим комплекс мер, одного употребления определённых продуктов питания для похудения будет мало.

А нутрициолог Татьяна Яковлева при выборе хлеба рекомендовала обращать внимание на состав, который обычно прописан мелким шрифтом. Как передаёт utro.ru, полезнее всего хлеб, приготовленный из цельных зерен из-за содержания в нём высокой доли пищевых волокон.

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#продукты
#питание
#здоровье
#рекомендации
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Гинеколог Казакова назвала норму набора веса во время беременности
30 августа 2023, 12:50

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Вес у беременных должен набираться постепенно, набор килограммов должен приходиться преимущественно на вторую половину беременности.
«Известия» пишут, что количество допустимых к набору килограммов зависит от веса будущей матери до беременности, от индекса массы тела (ИМТ). Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Дарья Казакова.
 
ИМТ рассчитывается по формуле или при помощи специальных онлайн-калькуляторов.
 
«Для женщин с ИМТ от 18,5 до 24,99, что является нормой, общая прибавка веса должна составлять от 11 до 16 кг. Для женщин с дефицитом веса (ИМТ менее 18,5) — от 13 до 18 кг, с избыточным весом (ИМТ от 25 до 30) — от 7 до 11 кг, а с ожирением (ИМТ более 30) — от 5 до 9 кг», — сказала Дарья Казакова.
Суточная калорийность пищи во время беременности определяется индивидуально: она зависит от уровня базального метаболизма и физической активности. Со второго триместра необходимо увеличить калорийность на 200–300 ккал\сутки.

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#беременные женщины
#дети
#родители
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Люберецкие врачи спасли жизнь пациента с ножевой раной в сердце
30 августа 2023, 12:40

Фото: Минздрав МО

Врачи Люберецкой больницы спасли пациента с ножевым ранением сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
28-летний молодой человек поступил в стационар в крайне тяжёлом состоянии. Счёт шёл на минуты. Дежурная бригада хирургов и реаниматологов действовала чётко и быстро. Пациента сразу же отправили в операционную. 
 
Чтобы ушить ранение, хирурги вскрыли грудную клетку и наложили на сердечную мышцу нерассасывающиеся швы, которые со временем зарубцуются. 
 
Состояние пациента после такой операции можно было сравнить с последствиями острого инфаркта, когда на сердце тоже образуется рубец.  После операции молодой человек продолжил лечение в реанимации. Хирурги следили за состоянием раны, реаниматологи боролись с травматическим шоком. Ему делали ЭКГ, УЗИ сердца, проводили другие исследования. Терапевты и кардиологи организовывали медикаментозную терапию.  

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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Получить онлайн в Подмосковье теперь можно ещё три медицинские справки

В Московском областном детском хосписе помогают 600 пациентам

Подмосковные врачи приняли уже более 500 детей в рамках проекта «Доступная кардиология»
 

 
 
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#здравоохранение
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#врачи
#пациент
#московская область
#подмосковье
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Получить онлайн в Подмосковье теперь можно ещё три медицинские справки
30 августа 2023, 11:40

Фото: Минздрав МО

В Московской области через интернет теперь можно оформить ещё три вида медицинских справок – санаторно-курортную карту для детей (076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию (073/у). Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сделать это поможет проект «Онлайн-поликлиника». Получить справку или санаторно-курортную карту онлайн можно, если в течение года пациент прошёл профосмотр или диспансеризацию. Справка 073/у формируется автоматически по запросу заявителя и сразу доступна для скачивания.
«Электронные сервисы позволяют получить необходимую справку через интернет, не посещая поликлинику. На данный момент в Подмосковье можно заказать девять видов медицинских справок», – сказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Также на региональном портале «Госуслуг» можно заказать справку для абитуриентов, справку об отсутствии контактов, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, справку для детей, отправляющихся в летний оздоровительный или спортивный лагерь, а также сертификат о профилактических прививках и выписку из амбулаторной карты.
 
Чтобы оформить справку, надо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги». В течение трёх рабочих дней документ появится в личном кабинете.

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В Московском областном детском хосписе помогают 600 пациентам
29 августа 2023, 21:12

Фото: Минздрав МО

В Московском областном детском хосписе, которому исполнилось четыре года, сейчас получают помощь около 600 маленьких пациентов. Об этом сообщил главврач лечебного учреждения Андрей Ишутин.
«Мы начали с 77 пациентов, и сейчас под нашим патронажем – почти 600 детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году коечный фонд был увеличен с 13 до 73 коек. Это позволило уделить особое внимание детям, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи и оставшимся без попечения родителей», – рассказал Ишутин.
Детский хоспис Московской области начал работу в 2019 году. Там оказывают медицинскую, психологическую, социальную помощь и духовную поддержку пациентам с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. Он рассчитан на круглосуточное пребывание детей с родителями или сопровождающими. 

Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребёнка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжёлых пациентов предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением. Для детей работают игровая и сенсорная комнаты, зал ЛФК.
«Благодаря работе детского хосписа в Домодедове паллиативная медпомощь стала доступнее для пациентов и их семей. Кроме того, на базе хосписа работает выездная патронажная служба, которая за четыре года 22,6 тыс раз выехала к пациентам», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по телефону +7(498)683-83-83, а также на портале.  

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#минздрав мо
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