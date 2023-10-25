Подмосковные врачи рассказали, как сохранить йод в организме ребенка

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«Недостаток йода в еде и воде приводит к серьезным расстройствам здоровья и у детей, и у взрослых. Йод – чрезвычайно важный микроэлемент, который влияет на работу всего организма и хорошее самочувствие. Он относится к группе жизненно необходимых микроэлементов. Это единственный микроэлемент, который участвуют в синтезе гормонов и является их составной частью», - подчеркнула заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.Кроме этого, она добавила, что благодаря йоду происходит образование гормонов щитовидной железы. Для поддержания йода важно сбалансированное питание.
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