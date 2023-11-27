Подмосковные врачи спасли от смерти мужчину с инфарктом миокарда

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Балашихинские врачи предотвратили летальный исход мужчины с инфарктом миокарда.Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
55-летний мужчина поступил в кардиологическое отделение больницы с гипертоническим кризом. По результатам ЭКГ ему диагностировали инфаркт нижней стенки миокарда.
Стоит отметить, что благодаря своевременной помощи врачей мужчину смогли стабилизировать и отвезти в сосудистый центр, где ему провели необходимое лечение. Кроме этого, после восстановления пациент вернулся в кардиологическое отделение Балашихинской больницы, что бы поблагодарить врачей за помощь и подарить им цветы.
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«Пока ждали скорую, пациенту провели тромболитическую терапию – ввели лекарственный препарат для растворения тромба и открытия кровотока в сердечную мышцу. За это время он дважды пережил клиническую смерть на фоне инфаркта. Ему несколько раз делали дефибрилляцию сердца – до возобновления нормального сердцебиения.<…> В итоге мы смогли выиграть время и спасти человеку жизнь», - поделился заведующий кардиологическим отделением Илья Мануйлов.
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Мира Полтева