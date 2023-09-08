Подмосковные врачи спасли пациентку с 5-сантиметровым коралловидным камнем в почке

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Корраловидные камни представляют сложность при удалении, а у пациентки камень сочетался с аномалией мочеполовой системы. Для проведения сложной операции, женщину перевели в урологического отделения МОНИКИ.
«Коралловидные камни — это один из самых тяжелых вариантов мочекаменной болезни, при котором крупный камень неправильной формы, напоминающий коралл, заполняет лоханку и чашечки почки. Высокая квалифицированность наших урологов и оснащение отделения современным оборудованием позволили провести малоинвазивную операцию и полностью удалить камень через прокол менее 1 сантиметра», — рассказал заведующий отделением урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.Операция проводилась с помощью лучей ультразвука, которые раскалывают камень. Операция прошла успешно.
Появление камней в почках происходит без симптомов, чтобы обезопасить себя, необходимо проходить диспансеризацию или профилактические осмотры регулярно.
Самочувствие пациентки хорошее, она выписана из отделения.
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