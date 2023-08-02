Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу привезли 16-летнего подростка, который жаловался на сильный отек, деформацию и боли в ноге.
В ходе обследования врачи диагностировали закрытый перелом костей голени со смещением отломков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Юноша рассказал врачам, что травма случилась из-за неудачного прыжка с тарзанки.
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«Ребенок получил серьезную травму. Движения конечности были ограниченными и болезненными, чувствительность пальцев сниженная. В области перелома отмечалась гематома и точечная ссадина. Мы провели операцию, сопоставили отломки в анатомически верное положение и зафиксировали их металлическими стержнями», — рассказал главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.На сегодняшний день юноша проходит реабилитацию, его состояние значительно улучшилось. В скором времени пациенту будет проведена ещё одна операция по удалению металлических конструкций. Повторная операция будет проведена после полного сращивания костей.
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Алиса Сергиенко