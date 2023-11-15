Подмосковные врачи спасли ребёнка от инвалидности после неудачного трюка

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«Травма очень тяжёлая. Такая патология может привести к ограничению движений конечности. Врачи вправили пациенту вывих и сделали операцию для устранения перелома. Сейчас ребёнок выписан на амбулаторное лечение», - рассказал главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
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