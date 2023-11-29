Подмосковные врачи удалили гигантскую миому женщине, не обращавшейся к медикам 7 лет

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«Было сложно уточнить диагноз, так как МРТ пациентка делать отказывалась. В ходе операции мы выявили гигантскую миому. Из-за нарушения кровообращения ткани миоматозного узла некротизировались. В результате образовалась огромная полость с камерами, заполненными жидкостью. Новообразование было удалено и направлено на гистологическое исследование. Вес миомы составил 1,5 кг», – рассказала заведующая отделением гинекологии Тамара Добровольская.
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