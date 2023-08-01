Подмосковные врачи удалили из глаза пациента пулю, с которой он прожил 6 лет

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В офтальмологическое отделение Московской областной больницы имени В.Н. Розанова поступил 26-летний молодой человек с пулей в левом глазу.
В ходе осмотра врачи выяснили, что молодой человек получил травму глаза почти 6 лет назад в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Парень сказал, что пуля в глазу не беспокоила его на протяжении 6 лет, а недавно у него начались головные боли, для выяснения причины их появления ему пришлось сделать МРТ. Чтобы провести МРТ-исследование, молодой человек попросил извлечь пулю из его глаза, так как противопоказанием к проведению МРТ является наличие металлических предметов в области, которую будут исследовать.
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Парень сказал, что пуля в глазу не беспокоила его на протяжении 6 лет, а недавно у него начались головные боли, для выяснения причины их появления ему пришлось сделать МРТ. Чтобы провести МРТ-исследование, молодой человек попросил извлечь пулю из его глаза, так как противопоказанием к проведению МРТ является наличие металлических предметов в области, которую будут исследовать.
«Бывают иногда такие случаи, когда инородное тело может спокойно находиться в организме годами, не беспокоя и не провоцируя никакого воспаления. Пациенту повезло, что пуля располагалась почти под бровью, иначе молодой человек мог бы лишиться глаза. Под местной анестезией мы извлекли инородное тело, затем наложили косметический шов. Операция прошла успешно и заняла 30 минут», — рассказала врач-офтальмолог Анна Далиле.Молодой человек чувствует себя хорошо, он был выписан на следующий день. Теперь у него нет препятствий для проведения МРТ-исследования.
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Алиса Сергиенко