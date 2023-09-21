Подмосковные врачи удалили пациенту камень размером с апельсин

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«Удаление камня такого размера – технически сложная операция, но всё прошло без осложнений. Благодаря новой лапароскопической стойке для проведения малоинвазивных эндоскопических вмешательств в нашем урологическом отделении есть возможность проводить удаление кист почек, камней в мочеточнике, операции на мочевом пузыре, предстательной железе, а также удаление больших камней», – рассказал врач-уролог Александр Панкратов.
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