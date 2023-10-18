Подмосковные врачи вернули к жизни девочку с редким и опасным синдромом

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Врачи заметили у девочки странное трепетание век и отклонение глазных яблок в сторону. Такой синдром встречается крайне редко и является признаком тяжёлого заболевания – энцефалопатии Кинзбурна. Это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы с поражением мозжечка. Анализы подтвердили предположение медиков.
К восстановлению маленькой пациентки подключились врачи-реабилитологи – они назначили ей ЛФК и массаж. Вскоре девочку перевели из реанимации в отделение реабилитации института и продолжили восстановление.
Лечение может занять около двух лет. Однако врачи уверены, что девочка вернётся к обычной жизни. Её ждут одноклассники и танцевальная секция, где она занималась с четырёх лет.
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