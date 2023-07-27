Подмосковные врачи за полмесяца провели более 1 тыс осмотров в Новоазовской больнице

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Врачи из Московской области за две недели провели уже более 1 тыс осмотров пациентов в Новоазовской больнице в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы понимаем, как важна качественная медицинская помощь жителям ДНР. Поэтому мы направили туда наших врачей, которые проводят медосмотры. За две недели проведено уже более 1 тыс осмотров», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.В командировку отправились врачи из Королёвской, Балашихинской и Клинской больниц. Бригада состоит из пяти медиков: эндокринолога, пульмонолога, терапевта и травматолога-ортопеда.
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Лора Луганская