Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли

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Повышенное употребление соли особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако поваренную соль можно успешно заменить при приготовлении пищи. Об этом сообщил врач-кардиолог Московской областной больницы имени В. Н. Розанова Дмитрий Хохлов.
«Чрезмерное потребление соли может привести к повышению артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, задержке жидкости, заболеваниям почек и другим проблемам. Суточная норма употребления поваренной соли не должна превышать чайной ложки. А пациентам с артериальной гипертензией следует равномерно распределять её в течение дня, так как соль провоцирует перепады давления», – сказал Хохлов.Усилить вкус пищи и добавить аромат помогут различные приправы, в том числе базилик, лавровый лист, кориандр, укроп, майоран, мята, орегано и другие.
«Травы и зелень – хороший источник микроэлементов, полезных для организма. Для придания блюдам вкуса и аромата их используют многие тысячелетия», – добавил специалист.Он подчеркнул, что они являются прекрасным дополнением к пище и хорошей альтернативой соли.
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