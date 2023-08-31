Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли

Повышенное употребление соли особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако поваренную соль можно успешно заменить при приготовлении пищи. Об этом сообщил врач-кардиолог Московской областной больницы имени В. Н. Розанова Дмитрий Хохлов.