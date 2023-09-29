Подмосковный нарколог Холдин оценил эффективность народных методов лечения алкоголизма

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«Современная медицина лечит алкоголизм, в первую очередь, медикаментозно. Работа идёт сразу в нескольких направлениях. Это очищение организма от токсинов и отравления алкоголем, восстановление физического состояния, работа с психологом и психотерапевтом», – пояснил Холдин.Он напомнил, что существует много трав, которые вызывают отвращение к алкоголю, однако избавиться от болезни, принимая только их, не получится.
Самый действенный способ справиться с зависимостью – обратиться за помощью к специалистам. В филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера пациентам помогут и проведут комплексную терапию, заключил Холдин.
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