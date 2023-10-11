Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном

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Такие горячие алкогольные напитки, как глинтвейн, не только не согревают в осенние холода, но и наносят вред организму. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Напитки, основу которых составляет нагретый алкоголь, опасны стремительным опьянением из-за быстрого всасывания при попадании внутрь организма. Есть и дополнительная опасность не рассчитать дозу, отметил специалист.
Он рекомендовал согреваться в холодные дни такими традиционными напитками, как горячий чай или морс.
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«Нередки случаи, когда человек незаметно перебирает с такими кажущимися безобидными напитками, что приводит к несчастным случаям и отравлениям. А ещё надо помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Многие могут выпить сразу несколько порций такого коктейля и почувствовать себя плохо», – сказал Холдин.
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Лора Луганская