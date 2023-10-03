Подмосковный омбудсмен Фаевская восстановила пенсионеру право на бесплатное получение инсулина

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Однако у заявителя возникли трудности в получении лекарства. Чтобы помочь ему, Фаевская обратилась в региональный Минздрав. Сейчас право на бесплатное лекарство для пенсионера восстановлено, и он обеспечен инсулином в нужном количестве.
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