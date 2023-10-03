Подмосковный омбудсмен Фаевская восстановила пенсионеру право на бесплатное получение инсулина

В поликлинику Видновской больницы обратились родители 5-летней девочки с жалобами на резкий запах из носа ребёнка.

Врачи провели обследование малышки и нашли в её носу инородное тело в полости носа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Позже врачи узнали, что девочка в процессы игры вдохнула бумажку и не рассказала родителям об этом.

Девочка ходила с бумажкой в носу около двух недель, врачи приняли решение о проведении операции по извлечению инородного предмета.