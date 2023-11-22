Подмосковный педиатр Гусарова раскрыла опасность бесконтрольного приёма антибиотиков детьми

Фото: Минздрав МО
С ростом заболеваемости вирусными инфекциями в осенне-зимний период возникает проблема неправильного использования антибиотиков. Это приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, особенно у детей, сообщила педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.
«При вирусных инфекциях у детей появляются температура, боль в горле, кашель и насморк. Чтобы помочь ребёнку, некоторые родители начинают давать ему антибиотики. Но такие симптомы - не повод для приёма антибиотиков. Вирусные инфекции лечат симптоматически: жаропонижающими препаратами, средствами от насморка, большим количеством воды», – сказала Гусарова, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.По словам врача, злоупотребление антибиотиками создаёт у детей устойчивость к ним. Впоследствии это может усложнить лечение любого заболевания, привести к уничтожению полезных бактерий в кишечнике. Также у антибактериальных препаратов есть ряд побочных эффектов.
«Антибиотики можно использовать в случае бактериальных инфекций. Это пневмония, неаллергический бронхиолит, отит, инфекции мочевыводящих путей, кишечные расстройства, вызванные определёнными бактериями. Однако важно принимать антибиотики по рекомендациям врача. Особо хочу обратить внимание на длительность приёма антибиотиков», – добавила Гусарова.Одна из больших ошибок – преждевременное прекращение приёма антибиотиков. Это может привести к рецидиву и обострению заболевания.
Как напомнили в министерстве, с 20 по 26 ноября проходит Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов, цель которой – привлечь внимание к проблеме устойчивости к антибиотикам.
Читайте также:
Воробьёв: капремонт поликлиники в Дзержинском завершат следующей осенью
Пушкинские урологи удалили зубочистку из мочевого пузыря пациента
В проект подмосковного бюджета заложили 1,1 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи
Лора Луганская