Подмосковный педиатр Наумова рассказала, как часто может болеть ОРВИ дошкольник

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«Вирусов, которые вызывают ОРВИ, – более 200 видов. Ребёнок должен со всеми познакомиться и наработать свою «библиотеку вирусов». Пока этого не произошло, он будет болеть», – отметила Наумова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Она подчеркнула, что при большинстве вирусных респираторных инфекций дошкольник перестаёт заражать окружающих через 5-7 дней от начала болезни. В большинстве же случаев ребёнок становится заразными ещё до того, как у него появились признаки болезни – за 1-4 дня.
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