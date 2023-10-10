Подмосковный стоматолог Ермакова раскрыла преимущества зубной нити

В Можайскую больницу поступило два новых передвижных аппарата УЗИ для исследования сердца и сосудов почти на 10 млн рублей. Они отправлены в отделение функциональной диагностики и в Уваровскую больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.