Подмосковный стоматолог Ермакова раскрыла преимущества зубной нити

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Зубная нить позволяет снизить риск заболеваний полости рта, однако для этого использовать её нужно регулярно. Об этом заявила заведующая подмосковной стоматологической поликлиникой Наталья Ермакова.
«Зубная нить эффективно борется с образованием кариеса в межзубных промежутках, помогает устранить запах изо рта, своевременно удаляет зубной налет и предотвращает образование камней. Она позволяет лучше очистить полость рта. Однако важно помнить, что использование зубной нити должно быть регулярным и правильным», – сказала Ермакова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.В министерстве напомнили, что при появлении зубной боли следует обратиться к стоматологу. Записаться можно через кол-центр по номеру 122, через региональный портал госуслуг и с помощью чат-бота Дениса.
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