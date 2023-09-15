Подмосковный терапевт Асанов раскрыл механизм влияния алкоголя на интеллект

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Помимо физического ущерба организму, алкоголь наносит огромный вред интеллекту человека. Об этом заявил врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.
«Регулярное употребление алкоголя ведет к потере интеллекта, расстройству памяти. Человек становится рассеянным, у него могут наблюдаться психозы, истерические припадки, резкая смена настроения, нарушения сна. Всё это способствует развитию шизофрении и различных психопатологий, из-за которых человек теряет самоконтроль и может вести себя неадекватно», – пояснил Асанов, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Помимо этого, алкоголь способен вызывать у человека кратковременную потерю памяти. Примером служат эпизоды, когда наутро после вечеринки с распитием спиртного человек не помнит, что было накануне.
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