Подмосковный травматолог Захаров рассказал, что делать в случае укуса клеща

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«В последнее время к нам часто обращаются пациенты, атакованные клещами. Люди идут в лес, приносят полные корзины грибов, а заодно на себе - клещей. Если снятый клещ жив, нужно отнести его на экспертизу, чтобы выяснить, является ли он носителем инфекций. Если анализ положительный, необходимо обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту», – посоветовал Захаров.Клещи впиваются не сразу, продолжил врач. Поэтому, придя домой, нужно снять одежду и внимательно осмотреть себя. После прогулки не будет лишним осмотреть и собаку: даже при использовании защитных средств она может принести клеща домой на себе.
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